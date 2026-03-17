Congreso de Estados Unidos cita a la fiscal general por caso Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos citó este martes a la fiscal general, Pam Bondi, para que declare sobre la gestión oficial de los archivos relacionados con el delincuente sexual convicto y posteriormente fallecido, Jeffrey Epstein.

Bondi comparecerá en una audiencia a puerta cerrada el próximo 14 de abril, en medio de una investigación legislativa que busca esclarecer lo que los congresistas consideran una posible mala gestión de la investigación federal sobre Epstein y su red de contactos.

La citación se produce tras una votación del comité a comienzos de este mes, en la que varios legisladores republicanos se unieron a los demócratas para respaldar la medida y obligar su testimonio.

Cabe recordar que, a inicios de año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una amplia cantidad de documentos relacionados con el caso de Epstein, como parte de su esfuerzo por cumplir con una ley que le exige divulgar los archivos vinculados a esta investigación.

Pam Bondi, Fiscal general de Estados Unidos. Foto: AFP

Sin embargo, varios de estos presentaron fallas en los procesos de censura, lo que permitió la divulgación de fotografías de desnudos, así como de nombres y rostros de víctimas de abuso sexual, además de números de cuentas bancarias y de seguridad social. Esta situación generó fuertes críticas contra la entidad a comienzos de febrero.

En este contexto, Bondi será la segunda funcionaria del gobierno en comparecer ante el comité, después de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aceptara testificar sobre el mismo caso.

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Lutnick, exfinanciero de Nueva York, ha enfrentado una creciente presión por sus vínculos con Epstein, especialmente tras la publicación de nuevos documentos a inicios de año.

En particular, se cuestiona su presencia en un almuerzo en la isla privada de Epstein en el Caribe en 2012, pese a que había asegurado no tener contacto con él desde años anteriores.

Howard Lutnick, Secretario de Comercio de Estados Unidos. Foto: Getty Images

“Almorcé con él en la isla, mientras estaba en unas vacaciones familiares en un barco. Mi esposa estuvo conmigo, junto con mis cuatro hijos y sus niñeras”, afirmó a mediados de febrero, al tiempo que sostuvo que se trató de una visita de última hora.

“Durante un período de 14 años no tuve ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con esa persona”, agregó Lutnick, en referencia a un lapso que, según dijo, comenzó en 2005.

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Epstein, quien murió bajo custodia federal en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores, mantuvo durante años vínculos con figuras políticas y empresariales de alto perfil.

Su caso continúa siendo objeto de controversia política en Estados Unidos, con disputas persistentes sobre la divulgación de los archivos de la investigación y el verdadero alcance de su red de contactos.

*Con información de AFP.