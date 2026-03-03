MUNDO

Publican las declaraciones de Bill y Hillary Clinton sobre acusaciones en caso Epstein

Hillary Clinton pidió que el panel tome declaración al actual presidente Donald Trump.

Redacción Mundo
3 de marzo de 2026, 1:18 p. m.
Hillary y Bill Clinton
Hillary y Bill Clinton Foto: AP

El expresidente estadounidense Bill Clinton aseguró, ante una comisión de la Cámara de Representantes Estados Unidos, que no tenía conocimiento de los actos del delincuente sexual Jeffrey Epstein y que no fue su cómplice.

El comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, publicó el lunes las grabaciones de las audiencias que se hicieron a puerta cerrada bajo juramento de Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, el jueves, y de su esposo, el exmandatario Bill Clinton, el viernes, cada una de ellas con una duración de poco más de cuatro horas y media.

Las declaraciones se tomaron en Chappaqua, Nueva York, donde reside la pareja.

Cuando se le preguntó sobre posibles “contactos sexuales” con chicas o mujeres jóvenes que le habrían presentado Jeffrey Epstein o su cómplice Ghislaine Maxwell, o que estuvieran en su presencia, el expresidente demócrata respondió negativamente.

Clinton relata en particular una conversación con Donald Trump, que sitúa en los años “2002 o 2003”, durante la cual este último le explicó que su ruptura con Epstein fue por una disputa sobre una propiedad inmobiliaria que ambos deseaban adquirir.

Hillary Clinton hace grave acusación contra Donald Trump y denuncia un “encubrimiento” en relación con el caso Epstein

En julio, Trump dio una nueva versión de esta ruptura. Ambos habían sido amigos íntimos como parte de la jet set de Nueva York y Florida.

La disputa tenía que ver con jóvenes empleadas del spa de Trump en Mar-a-Lago, en Florida, reclutadas contra su voluntad por Epstein, entre ellas Virginia Giuffre, entonces menor de edad. Giuffre, principal acusadora de Epstein, se suicidó en abril de 2025.

Anteriormente, la Casa Blanca aseguraba que Donald Trump había expulsado a Epstein de su club de Mar-a-Lago por haberse “comportado como un depravado”.

Clinton indicó también en la audiencia no tener conocimiento de actos reprobables por parte de Trump en relación con Epstein.

Entre tanto, Hillary Clinton pidió que el panel tome declaración al actual presidente.

Los legisladores deberían preguntarle a Trump “directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein”, consideró.

La exsecretaria de Estado dijo a la prensa que nunca conoció a Epstein y que su marido no sabía nada de sus delitos.

Bill Clinton confirmó esos dos puntos: “No vi nada y no hice nada malo”, insistió en la audiencia, al reafirmar que se distanció de Epstein más de una década antes de su muerte en prisión en 2019.

Ser mencionado en los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia no implica haber cometido un delito y Bill Clinton —al igual que Trump— no ha sido acusado formalmente de ningún crimen.

Pero desde la publicación el 30 de enero por el Departamento de una enorme cantidad de documentos del archivo Epstein, numerosos dirigentes y personalidades del mundo se han visto salpicados por la revelación de sus vínculos pasados con el financista.

