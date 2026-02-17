MUNDO

Hillary Clinton hace grave acusación contra Donald Trump y denuncia un “encubrimiento” en relación con el caso Epstein

El esposo de Hillary Clinton, el expresidente Bill Clinton, aparece con frecuencia en los documentos de Epstein.

La exjefa de la diplomacia de Estados Unidos y ex primera dama, Hillary Clinton, acusó al presidente Donald Trump de orquestar un “encubrimiento” en relación con los archivos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, según una entrevista con la BBC publicada el lunes.

“Saquen los archivos. Los están retrasando a propósito”, dijo Clinton, quien debe testificar ante un comité del Congreso sobre el tema.

El Departamento de Justicia publicó el mes pasado la última tanda de los llamados archivos Epstein: más de tres millones de documentos, fotos y videos relacionados con la investigación sobre el exfinanciero neoyorquino condenado en 2008 por solicitar servicios sexuales a una menor, y hallado muerto en prisión en 2019 mientras aguardaba un nuevo juicio.

Donald Trump
El esposo de Hillary Clinton, el expresidente Bill Clinton (1993-2001), aparece con frecuencia en los documentos, pero no ha surgido evidencia que implique a ninguno en actividades delictivas.

Al exmandatario y a la exsecretaria de Estado (2009-2013) se les ha ordenado testificar en persona y a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga las conexiones de Epstein con figuras poderosas y cómo se manejó la información sobre sus crímenes.

Escándalo por los archivos Epstein sacude las carreras de políticos en Estados Unidos y Europa. Estos son los implicados

“Nos presentaremos, pero creemos que sería mejor que fuera público”, dijo Hillary Clinton a la BBC. “Solo quiero que sea justo”, afirmó. “Quiero que todo el mundo sea tratado de la misma manera”, agregó.

Según Clinton, los republicanos que la investigan están tratando de desviar la atención de Trump, cuyo nombre también aparece muchas veces en los archivos. “Miren este objeto brillante. Vamos a ir contra los Clinton, incluso contra Hillary Clinton, que nunca conoció al sujeto”, señaló.

El expresidente Clinton ha reconocido haber volado en el avión de Epstein a principios de la década de 2000 por trabajo humanitario relacionado con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó la isla privada de Epstein.

Registros del pedófilo Jeffrey Epstein mencionan a otra víctima de origen colombiano

Hillary Clinton, quien perdió las elecciones presidenciales contra Trump en 2016, ha dicho que no tuvo interacciones significativas con Epstein, nunca voló en su avión y nunca visitó su isla.

En la entrevista con la BBC, dijo que se había encontrado con Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja de Epstein condenada por conspirar con él para abusar sexualmente de menores, “en algunas ocasiones”.

En respuesta al comentario de Hillary Clinton de que el testimonio en el Congreso era un intento de crear una distracción, Trump lo negó y declaró a periodistas el lunes por la noche que él había sido “totalmente exonerado”.

Hillary Clinton comparecerá el 26 de febrero, mientras que Bill Clinton lo hará el 27 de febrero.

