Estados Unidos

Hillary Clinton niega vínculos con Jeffrey Epstein; su testimonio sacude a Washington

La exsecretaria de Estado negó ante el Congreso conocer a Jeffrey Epstein o tener información sobre sus delitos, en medio de una investigación sobre su red de influencias.

27 de febrero de 2026, 2:03 p. m.
En una declaración a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la exsecretaria de Estado y ex primera dama Hillary Rodham Clinton negó rotundamente haber conocido al financiero Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de sus actividades criminales.

Nunca tuvo contacto ni conocimiento de los crímenes de Jeffrey Epstein

La comparecencia se llevó a cabo el jueves, 26 de febrero, en Chappaqua, Nueva York, lugar de residencia de la exfuncionaria.

Clinton inició su testimonio con una declaración escrita, publicada simultáneamente en sus redes sociales, en la que afirmó que “no recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein”, y aseguró que no tenía conocimiento de sus actividades delictivas.

También descartó cualquier vínculo personal con Epstein al señalar que nunca voló en su avión ni visitó su isla, sus casas o sus oficinas.

Según lo que se registra en EFE, en su declaración Clinton insistió en que no poseía información útil para la investigación del comité, el cual está encabezado por republicanos.

En su intervención también describió el caso Epstein como una tragedia y un escándalo que merece una investigación exhaustiva, pero cuestionó que su citación fuera un uso adecuado de los recursos del Congreso.

Añadió que, a pesar de las fotos y documentos públicos que muestran a figuras políticas, incluido su esposo, junto a Epstein en eventos sociales en el pasado, eso no equivale a conocimiento o complicidad en los crímenes.

Hillary Clinton también pidió que se citen a otras figuras, incluyendo al presidente Donald Trump, argumentando que el panel debía centrarse en “los verdaderos implicados”.

Comparecencia de Hillary Clinton provoca debate político

El interrogatorio se produjo tras meses de tensiones entre los Clinton y el comité legislativo, en los que ambos habían ofrecido inicialmente respuestas escritas en lugar de comparecencias presenciales.

Al negarse inicialmente, enfrentaron la posibilidad de ser acusados de desacato al Congreso, lo que finalmente los llevó a aceptar las deposiciones, de acuerdo a lo que informa la agencia en mención.

Hillary Clinton, tras su audiencia ante el Congreso, negó ante la prensa cualquier vínculo con Jeffrey Epstein.
Hillary Clinton, tras su audiencia ante el Congreso, negó ante la prensa cualquier vínculo con Jeffrey Epstein. Foto: Foto: X@AlertaNews24

De igual manera, la audiencia de Bill Clinton ya se llevó a cabo y durante ella se aportaron detalles sobre sus interacciones con Jeffrey Epstein, antes de que se conocieran públicamente sus delitos.

Ambos testimonios buscan esclarecer la red de contactos del financiero y la manera en que figuras políticas de alto perfil se relacionaron con él.

Las comparecencias han sido ordenadas en el marco de una investigación más amplia sobre cómo Epstein construyó su red de influencias y relaciones durante décadas antes de su muerte en prisión en 2019 mientras esperaba un nuevo juicio federal.

Tras las audiencias de Hillary y Bill Clinton, el comité de supervisión de la Cámara de Representantes continúa revisando las declaraciones y documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

Aunque ninguno de los Clinton enfrentó acusaciones formales, sus testimonios aportaron detalles sobre sus contactos pasados con el financiero y contribuyeron a esclarecer la red de relaciones de Epstein.

Hillary Clinton, tras su declaración cerrada, tuvo una breve salida ante la prensa en la que reiteró que nunca conoció ni tuvo vínculo con el financiero y calificó el interrogatorio como repetitivo.

Mientrastanto, persiste el debate político sobre el alcance de la investigación y las figuras de alto perfil involucradas.

