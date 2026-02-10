Estados Unidos

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Varios legisladores demócratas exigen la renuncia del secretario, quien ha sido mencionado en archivos del depredador sexual.

Redacción Mundo
10 de febrero de 2026, 7:21 p. m.
Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein.
Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein. Foto: Getty Images / AP / Montaje: Semana

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió el martes haber visitado la isla del delincuente sexual Jeffrey Epstein pero niega vínculos cercanos con el millonario, en momentos en que aumentan las presiones para que renuncie después de que su nombre apareciera en los expedientes del caso.

Desde el fin de semana hay un creciente número de pedidos de legisladores para que renuncie Lutnick por mentir sobre sus vínculos con Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de que lo juzgaran por explotación sexual de menores. No obstante, el presidente Donald Trump mantiene su respaldo a Lutnick, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump, y el presidente respalda plenamente al secretario”, dijo la funcionaria de presidencia en una conferencia de prensa este martes, 10 de febrero.

WASHINGTON, DC - 29 DE ENERO: Howard Lutnick, candidato del presidente estadounidense Donald Trump a Secretario de Comercio, durante su audiencia de confirmación del Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte en el edificio de oficinas del Senado Russell el 29 de enero de 2025 en Washington, DC. Lutnick es un empresario multimillonario que tiene una amplia red de vínculos comerciales que han generado preocupación sobre posibles conflictos de intereses, entre ellos (Foto de Kayla Bartkowski/Getty Images)
Howard Lutnick, secretario de Comercio de EE. UU. Foto: Getty Images

La presión sobre el secretario de Comercio aumentó desde que el Departamento de Justicia publicó archivos sobre el caso Epstein que contradicen declaraciones previas suyas, en las que afirmó que rompió lazos con el financista hace más de dos décadas. “Durante un período de 14 años no tuve ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con esa persona”, dijo Lutnick en una audiencia ante un comité del Senado, al hacer referencia a un período que comenzó en 2005, cuando fue vecino de Epstein en Nueva York.

En particular, los archivos revelaron una visita de Lutnick a la isla de Epstein en diciembre de 2012.

Presidente de EE. UU., Donald Trump.
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

En la audiencia en el Senado, el secretario reconoció haber almorzado durante una hora con el multimillonario, pero dijo que estuvo acompañado de su esposa y sus hijos. “Estábamos de vacaciones en familia”, afirmó.

Varios legisladores sostienen que Lutnick mintió sobre sus vínculos con Epstein. “Lutnick no debe ser secretario de Comercio, y debería renunciar inmediatamente”, dijo el lunes el senador demócrata, Adam Schiff. Un día antes, el legislador republicano Thomas Massie ya había dicho que que el secretario de Comercio “debería renunciar”.

Los archivos de Epstein revelan vínculos del pedófilo con importantes figuras del mundo.
Los archivos de Epstein revelan vínculos del pedófilo con importantes figuras del mundo. Foto: getty images

El congresista demócrata Robert Garcia dijo que Lutnick “ha estado mintiendo sobre su relación con Epstein”. En redes sociales, sostuvo que “él dijo que no tuvo interacciones con Epstein después de 2005, sin embargo, ahora sabemos que hacían cosas juntos”, dijo García en redes sociales.

Al ser consultado si vio algo impropio en la isla de Epstein, Lutnick sostuvo que, aparte de su familia y otra pareja que viajó con ellos, solo vio al personal que trabajaba para el multimillonario.

Con información de AFP.

