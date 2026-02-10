Estados Unidos

Escándalo en la industria musical: la famosa cantante Chappell Roan se retira de su agencia de talentos por caso Epstein

Los archivos del caso de Jeffrey Epstein siguen generando polémica; la cantante Chappell Roan se retira de su agencia de talentos, luego de la aparición del director en los archivos.

Redacción Mundo
10 de febrero de 2026, 10:00 a. m.
Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein.
Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. Foto: Lifetime

La cantante y compositora estadounidense Chappell Roan anunció el pasado lunes su retiro de la agencia de talentos de la que hacía parte, después de que el nombre del director general de esta apareciera en los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La ley de transparencia que fue aprobada en el Congreso estadounidense en noviembre, con una votación significativa, obligó al Departamento de Justicia a publicar los documentos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Roan, de 27 años y ganadora de un Grammy, era representada por Wasserman, una agencia que cuenta con clientes de alto perfil como Adam Sandler y Brad Pitt. Esta es dirigida por Casey Wasserman, también presidente de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

x
Casey Wasserman y Donald Trump. Foto: Getty Images

El ejecutivo aparece mencionado en varios de los archivos vinculados con el fallecido Epstein. En una publicación que realizó el pasado lunes a través de Instagram, Roan dijo que “no se debe esperar que ningún artista, agente o empleado defienda o pase por alto acciones que entran en conflicto tan profundamente” con sus “valores morales”.

“Tengo un profundo respeto y aprecio por los agentes y el personal que trabajan incansablemente para sus artistas y me niego a quedarme de brazos cruzados”, añadió la autora del fenómeno global “Good Luck, Babe!”.

La cantante precisó que “los artistas merecen una representación que se ajuste a sus valores” y que la decisión “refleja” su convicción de que “un cambio significativo” en la industria necesita “responsabilidad y un liderazgo que se gane la confianza”.

Aunque Roan no hizo mención al propio Epstein ni a los archivos en el mensaje en el que anunció su salida de la agencia de talentos, su pronunciamiento llega después de que su agente reconociera algún tipo de conexión con el caso.

Wasserman reconoció, a través de un comunicado el mes pasado, la autoría de lo que parece ser una serie de correos electrónicos provocativos y sexualmente sugerentes que intercambió en 2003 con Ghislaine Maxwell, quien se cree era cómplice de Jeffrey Epstein.

Ghislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell Foto: Tomada de Naciones Unidas TV

Maxwell fue condenada a veinte años de prisión en 2022 por su participación en una trama para explotar y abusar sexualmente de varias menores junto con Epstein.

Wasserman, de 51 años, que estaba casado cuando tuvo esos intercambios con Maxwell, no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el escándalo de Epstein, que también ha salpicado a la administración del mandatario norteamericano Donald Trump.

De manera reciente, diferentes figuras públicas han sido salpicadas por este escándalo que ha generado conmoción en todo el mundo.

El copropietario del equipo Giants de la NFL fue mencionado cerca de 400 veces en estos archivos, lo que provocó que la NFL se pronunciara a través de Roger Goodell, diciendo: “Vamos a analizar todos los hechos”, precisando que se esforzarían en “analizar el contexto y tratar de comprenderlo. Analizaremos cómo se ajusta a la política, pero creo que iremos paso a paso. Primero, analicemos los hechos”.

Por su parte, el mandatario norteamericano dijo que “ya es hora de que el país quizá se ocupe de otra cosa, como la salud, o algo que le importe a la gente”, refiriéndose al polémico caso.

*Con información de AFP.

