Donald Trump se cansó del caso de Jeffrey Epstein: “Ya es hora”

Redacción Mundo
4 de febrero de 2026, 6:13 p. m.
Donald Trump y Jeffrey Epstein.
Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: Montaje SEMANA / Getty Images

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió el martes a los estadounidenses que pasaran página del escándalo relacionado con el pederasta Jeffrey Epstein, aun cuando los documentos publicados han derivado en una investigación contra un importante político británico y se siguen pidiendo explicaciones sobre otros mencionados en los expedientes.

El exembajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, renunció a la Cámara de los Lores del Parlamento británico en medio de las acusaciones que se le hacían por haber facilitado información confidencial al difunto delincuente sexual Epstein.

La policía británica informó este martes que está realizando investigaciones contra Mandelson por “delitos de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”.

Escándalo en la NFL por relación de copropietario de un equipo con el caso de Jeffrey Epstein

Las consecuencias de la reciente publicación de millones de documentos relacionados con Epstein también siguen siendo objeto de debate en los Estados Unidos. El expresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa, Hillary, testificarán a finales del mes de febrero en el Congreso de Estados Unidos sobre sus lazos con Epstein, anunció el comité encargado de la investigación del caso.

14 de diciembre de 2000. El presidente estadounidense Bill Clinton (C) y su esposa Hillary (L) se reúnen para hablar con la Reina Isabel II en el Palacio de Buckingham en Londres.
Hillary y Bill Clinton, junto a la reina Isabel II. Foto: AFP

Trump, sin embargo, insistió una vez más en que había sido exonerado por el último lote de archivos, cuando enfrentó este martes nuevas preguntas en la Casa Blanca sobre el polémico Epstein. “No salió nada sobre mí, salvo que fue una conspiración en mi contra, literalmente, por parte de Epstein y otras personas. Pero creo que ya es hora de que el país quizá se ocupe de otra cosa, como la salud, o algo que le importe a la gente”, dijo el mandatario.

Refiriéndose a los Clinton, el republicano aseguró que “es una pena”, pero agregó que “no es un problema de los republicanos, es un problema demócrata”. Hasta el momento, ni Donald Trump ni los Clinton han sido acusados de delitos penales relacionados con las actividades de Epstein.

Los Clinton testificarán

El expresidente Clinton (1993-2001) declarará el 27 de febrero, mientras que su esposa y exjefa de la diplomacia estadounidense (2009-2013) lo hará un día antes, el 26 de febrero, se indicó en un comunicado del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El comité desea escuchar el testimonio de Bill Clinton debido a sus vínculos de amistad con el delincuente sexual, y el de Hillary Clinton por lo que sabe de esos lazos entre su esposo y el pederasta. “Nadie está por encima de la ley, y eso incluye a los Clinton”, declaró el presidente republicano del panel, James Comer, citado en el comunicado.

Tras negarse a comparecer durante varios meses, la pareja dio un giro el lunes por la noche, poco antes de una votación en la Cámara de Representantes sobre un procedimiento en su contra por obstrucción al Congreso. Si se los declaraba en desacato, se habrían recomendado acciones legales al Departamento de Justicia, y la pareja habría afrontado hasta un año de cárcel.

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

De acuerdo con la información disponible, se indica que sus audiencias serán filmadas y objeto de una transcripción escrita, precisó Comer. “El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí” y “esperan sentar un precedente que se aplique a todos”, dijo el lunes en X el portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, tras hacer el anuncio de la decisión, por la cual el Comité suspendió su votación sobre el procedimiento por desacato.

Nombres no censurados e imágenes falsas

Presuntas víctimas de Epstein denunciaron, además, que sus nombres no fueron censurados, aunque debían mantenerse anónimos, dijeron sus abogados al New York Times. También se publicaron fotos y otros datos sensibles.

Departamento de Justicia de Estado Unidos revela nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein; salen a la luz más fotos de famosos
Archivos Epstein. Foto: U.S Department of Justice

La publicación de la información llevó a una petición a un tribunal para que examinara una solicitud para bloquear el acceso a los expedientes. Sin embargo, un juez federal de Estados Unidos canceló el martes la audiencia judicial prevista para el miércoles, afirmando que “las partes pudieron resolver las cuestiones de privacidad”.

Aunque varios nombres de personalidades ya habían sido vinculados en el pasado, han vuelto a relucir algunos nombres a medida que se conocen detalles de los documentos publicados por el Departamento de Justicia.

Es el caso, por ejemplo, del lingüista estadounidense Noam Chomsky, quien se mostró solidario con Epstein en correos electrónicos de 2019 por la “horrible manera” en que estaban tratando los medios al financista en aquel entonces.

El alcalde de Nueva York fue abucheado luego de que se mencionara a su madre en los archivos de Epstein.

*Con información de AFP.

