La administración del presidente Donald Trump obtuvo una victoria clave en los tribunales al lograr que un juez federal suspendiera la ley de California que prohibía a los agentes de inmigración usar mascarillas durante operativos.

El fallo, que cita la supremacía del poder federal sobre las regulaciones estatales, abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento político y legal entre Washington y Sacramento por las políticas migratorias y la transparencia policial.

Choque entre California y el gobierno federal por la regulación de agentes migratorios

En una decisión que reaviva la confrontación entre el gobierno federal y el estado de California, un tribunal federal ha concedido una importante victoria legal a la administrarción del presidente Donald Trump al bloquear temporalmente una ley californiana que prohibía a los agentes de inmigración cubrirse el rostro durante operativos.

El fallo, emitido por la jueza Christina Snyder del Tribunal de Distrito del Centro de California, supone un revés para los esfuerzos del estado por imponer mayor transparencia a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Además, marca un nuevo capítulo en la larga disputa constitucional sobre los límites del poder estatal frente al gobierno federal.

La norma, conocida como la “No Secret Police Act” (Ley contra la Policía Secreta), fue aprobada en el 2025 y entró en vigor el 1 de enero de 2026 como respuesta a redadas migratorias en las que agentes federales actuaban con el rostro cubierto, lo que generó temor en comunidades migrantes y críticas de organizaciones de derechos civiles.

La decisión judicial representa una victoria para la administración Trump y reaviva el debate sobre transparencia, seguridad y poder federal. Foto: AFP

Fallo judicial refuerza la autoridad federal sobre leyes estatales de inmigración

Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos impugnó la ley, alegando que California estaba intentando regular directamente a las agencias federales, algo que, según la Constitución, supera sus competencias.

En su fallo preliminar, la jueza Snyder coincidió parcialmente con el argumento del gobierno federal.

Determinó que la prohibición era inconstitucional porque discriminaba a los agentes federales al no aplicarse a la policía estatal, lo que vulneraría el principio de supremacía del derecho federal sobre el estatal.

El tribunal concluyó que la norma trataba de forma desigual a fuerzas del orden “situadas de manera similar”, lo que constituye un problema constitucional.

No obstante, la magistrada dejó abierta la posibilidad de que una versión revisada de la ley, que incluya a todas las fuerzas policiales, podría ser válida.

La decisión judicial no invalidó por completo el paquete legislativo impoulsado por California.

La jueza mantuvo vigete una ley paralela que obliga a todos los agentes del orden incluidos los federales, a portar identificación visible con su agencia y nombre o número de placa, medida considerada clave para la rendición de cuentas.

Este punto representa una victoria parcial para los defensores de la transparencia policial, que argumentan que la identificación visible es fundamental para evitar abusos y aumentar la confianza pública.

Desde la Casa Blanca, la administración Trump celebró el fallo como una defensa de la seguridad de los agentes federales y de la autoridad constitucional del gobierno central.

Funcionarios del Departamento de Justicia sostienen que obligar a los agentes a descubrir sus rostros los expone a amenazas, acoso y doxxing, especialmente en un clima político polarizado en torno a la inmigración.

Para el gobierno federal, la sentencia refuerza el principio de que los estados no pueden imponer regulaciones que interfieran con funciones federales esenciales.