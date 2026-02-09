Exsubdirector del FBI plantea una teoría inquietante sobre las cartas de rescate de Nancy Guthrie: “Están jugando con la familia”

Hace días, en Estados Unidos se notificó sobre la extraña desaparición de Nancy Guthrie, la madre de una reconocida presentadora de noticias. En medio del avance del caso, se conoció una carta de rescate de la mujer de 84 años.

La presentadora Savannah Guthrie y sus hermanos acordaron pagar 6 millones de dólares que exigía la nota que recibieron días después del aparente secuestro de la mujer. Ante la situación, el exsubdirector del FBI, Chris Swecker, demostró sus dudas sobre si la mujer sigue con vida tras ocho días desaparecida.

Nancy y Savannah Guthrie. Foto: Prensa Arizona

“Soy muy escéptico sobre esto”, dijo el exfuncionario en entrevista con Fox News, el pasado domingo, 8 de febrero. “¿Es esto realmente un secuestro? ¿De verdad la tienen? ¿Está viva?”

Las dudas de Swecker surgen debido a que, según él, la desaparición de Guthrie no ha seguido los patrones normales de un complot de secuestro que pide rescate de los familiares. “Si esto fuera un secuestro, sería muy sencillo autenticarlo y proporcionar prueba de vida”, aseguró el exmiembro del FBI.

El caso de desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la famosa presentadora, se ha vuelto mediático con el paso de los días. Foto: WireImage

El Buró Federal de Investigaciones está siguiendo las pistas del caso para dar con el paradero de la mujer, pues el caso se ha tornado mediático. De acuerdo con Swecker, hasta el momento, ninguna prueba de la desaparición ha sido “autenticada de manera creíble“.

“Hay que tener en cuenta la posibilidad de que esto fuera algo más o algo distinto a un secuestro”, continuó diciendo en su intervención. Y arrojó su teoría de que se pueden estar aprovechando de la familia en medio de la desesperación.

“Realmente creo que hay un tercero aquí que simplemente está jugando con ellos, oportunistas que creen que pueden explotar esta situación”, aseveró.

Savannah Guthrie y sus hermanos han notificado sobre los avances del caso de Nancy Guthrie. Foto: foto: instagram Savannah Guthrie

Su teoría se basa en que varios medios de comunicación estadounidenses recibieron varias cartas de rescate luego de que se conociera la historia de la mujer y de la familia que, en medio de la preocupación, han pedido de todas las maneras encontrar a la mujer de manera oportuna. De hecho, el presidente Donald Trump se pronunció al respecto, y el FBI ofrece una millonaria recompensa para quien brinde información valiosa.

“Recibimos tu mensaje y lo entendemos”, dijo, por su parte, Savannah en un video publicado en su perfil de Instagram el pasado sábado, 7 de febrero, tras conocerse la nota. “Te rogamos ahora que nos devuelvas a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello”.