Fecha límite para el rescate de la madre de Savannah Guthrie: ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo?

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today de la cadena NBC, sigue sin resolverse cuando se cumplen más de ocho días desde que fue vista por última vez. La investigación ha sido tendencia en redes sociales; hasta el momento, los investigadores no tienen una línea de acción clara para dar con la persona de la tercera edad.

La familia, visiblemente afectada, ha emitido mensajes públicos dirigidos a los presuntos secuestradores. En un video difundido por Savannah Guthrie y sus hermanos, expresaron que habían recibido comunicaciones de los responsables y que están dispuestos a pagar un rescate de hasta 6 millones de dólares en bitcoin, según reportes de notas que exigían ese pago antes del 9 de febrero a las 5:00 p. m.

Son horas clave para resolver el caso de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie Foto: Composición Semana/ GC Images/Newsweek

Según el exnegociador de rehenes, Dan O’Shea, la proximidad de la fecha límite para el rescate de Nancy Guthrie “no significa el final de la historia”, y que cree que “sería el siguiente capítulo”.

O’Shea hizo el comentario durante una aparición en “Sunday Night in America” ​​de Fox News, antes de la fecha límite del rescate, a las 5 p. m. del lunes. “Ni siquiera tienen una persona de interés en este momento, lo que lo complica aún más”, dijo. “Así que este mal ahora mismo es un fantasma en el viento. Y, como saben, todos estamos esperando con gran expectación cómo resultará”.

“Con la fecha límite acercándose, tenemos que ver cómo van a intensificar su estrategia (...) Tuvimos pruebas de vida, demandas de rescate y ventanas en múltiples ocasiones por parte de grupos muy duros, literalmente grupos del tipo ISIS, pero superamos esos plazos. Así que el hecho de que haya una fecha límite mañana a las cinco no significa el final de la historia. Francamente, creo que sería el siguiente capítulo", aseguró O’Shea.

Mamá de una presentadora de televisión estadounidense completa 8 días extraviada: hay sospechas de secuestro

La mujer de 84 años fue reportada desaparecida después de no presentarse a sus actividades habituales y no regresar a su hogar en Catalina Foothills tras una cena con familiares la noche del 31 de enero. Según la policía, había rastros de sangre en la entrada de la casa, lo que llevó a que la residencia fuera declarada escena de crimen y a que el caso fuera tratado como investigación de secuestro o desaparición forzada.

En los últimos días, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima registró un tanque séptico en el patio trasero de la vivienda de Guthrie, inspeccionando un registro de alcantarillado con postes largos y drones, aunque no se reportaron hallazgos y no se ha identificado a ningún sospechoso o persona de interés en el caso. Por esta razón, el organismo ha reforzado la vigilancia en la propiedad por cuestiones de seguridad, a solicitud de la familia, y ha recordado a la comunidad y a los medios que respeten las leyes de propiedad privada mientras la investigación continúa.

Nancy y Savannah Guthrie Foto: Prensa Arizona

Por su parte, el FBI ofreció una recompensa de 50 000 dólares por información que conduzca al paradero de Nancy, y mantiene múltiples líneas de investigación abiertas mientras se revisan grabaciones de cámaras cercanas y otros indicios. Las autoridades han subrayado que no hay confirmación de vida de Guthrie ni pruebas definidas sobre lo ocurrido, por lo que el enfoque sigue siendo reunir pruebas y testimonios que permitan avanzar en la pesquisa.