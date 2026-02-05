Mundo

El caso Nancy Guthrie llega a la Casa Blanca: Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales

El presidente anunció una acción federal inmediata tras hablar con Savannah Guthrie y pidió oraciones por el regreso seguro de su madre.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 2:24 p. m.
Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales para resolver el caso de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie.
Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales para resolver el caso de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie. Foto: Composición Semana/ GC Images/Newsweek

Donald Trump aseguró que ordenó a todas las fuerzas federales trabajar junto a autoridades locales para resolver el caso de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, y garantizar su regreso seguro.

Madre de reconocida presentadora de televisión podría haber sido secuestrada

Trump, Nancy Guthrie y el anuncio de una acción federal inmediata

El presidente Donald J. Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó que habló con la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa TODAY, para ofrecer apoyo completo en la búsqueda de su madre, Nancy Guthrie.

Trump indicó que ha puesto “todas las fuerzas del orden federales” a disposición de la familia y de las autoridades locales “de manera inmediata”, para intensificar la búsqueda y asegurar que Nancy regrese a casa sana y salva, como lo informa Univisión.

Su intervención pública en este caso ha sido interpretada como un gesto político de alto impacto, que une una tragedia personal con una movilización institucional significativa.

El mensaje también incluyó un llamado a las oraciones de la nación por la seguridad de Nancy y subraya la emotiva conexión entre figuras públicas y temas sensibles que conmueven a la opinión pública.

Un posible secuestro que conmueve a una nación

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, fue reportada el 1 de febrero de 2026, después de que no se presentara a un servicio religioso y su familia no pudiera contactarla.

Según la información registrada en NBC 5 Dallas, las autoridades del Departamento del Sheriff del Condado de Pima en Arizona describieron la escena como preocupante y declararon la vivienda de la mujer como escena del crimen, tras encontrar signos de entrada forzada.

Investigadores creen que Guthrie pudo haber sido removida de su hogar “contra su voluntad” en la noche del sábado anterior, lo que ha llevado a que la investigación se trate como un posible secuestro.

La anciana vive sola, tiene movilidad limitada y requiere medicación diaria esencial para su salud, lo que aumenta la urgencia de su localización.

Aunque diversas notas de rescate supuestamente enviadas a medios locales circularon en los primeros días de la investigación, en las que se pedía un pago en criptomonedas a cambio de su liberación, las autoridades no han confirmado la autenticidad de estas comunicaciones.

Melinda Gates se pronuncia sobre los correos de Bill Gates en los que habría ocultado una ETS tras vínculos con Jeffrey Epstein

Las autoridades locales, incluida la oficina del Sheriff de Pima, han intensificado las pesquisas, con la ayuda del FBI y otras agencias federales.

Equipos de investigación regresaron repetidamente al domicilio de Nancy Guthrie para recoger evidencias, mientras detectives trabajan con pistas forenses y testimonios, aunque no se ha identificado a un sospechoso ni a una persona de interés hasta el momento, según informa KPBS.

