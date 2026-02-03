Madre de reconocida presentadora de televisión podría haber sido secuestrada

En este momento permanece desaparecida Nancy Guthrie, madre de la reconocida presentadora de televisión Savannah Guthrie. El caso ha generado gran conmoción, pues, dadas las circunstancias, es posible que la desaparición se trate de un secuestro.

La última vez que fue vista la mujer, de 84 años, fue el sábado 31 de enero en su residencia en Tucson, específicamente en la zona de Catalina Foothills.

De acuerdo con lo que menciona el medio de comunicación Infobae, la mujer depende de medicación diaria y tiene movilidad reducida, circunstancia que podría comprometer de manera seria la vida de ella.

El sheriff del condado, Chris Nanos, ha indicado que en la vivienda se encontraron evidencias de que la entrada pudo haber sido forzada y también rastros de sangre.

Las autoridades, al ver todo esto, decidieron dar el tratamiento propio de una escena de crimen. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se encuentra adelantando las investigaciones necesarias para poder esclarecer los hechos y dar con el paradero de Nancy Guthrie.

La desaparición fue reportada luego de que se notara la ausencia de ella al servicio religioso dominical en la iglesia a la que concurría. Un miembro de dicha comunidad fue el encargado de notificar.

Tras hacerse la notificación, su familia se dirigió a la vivienda para ver si se encontraba allí; sin embargo, no la hallaron. En la vivienda se pudieron encontrar objetos personales y su automóvil, lo que ha sido determinante para que, de momento, se descarte la hipótesis de robo.

Nanos precisó: “No vemos esto como una simple búsqueda, sino como la investigación de un crimen”.

Dentro del material que está siendo objeto de investigación se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad, datos de torres de telefonía y lectores automáticos de matrículas.

Para poder recopilar información del caso, en el acercamiento inicial se utilizaron drones, animales de búsqueda y voluntarios locales; pese a eso, no se ha podido dar con el paradero de la mujer de 84 años.

A este caso también se suma el de dos hermanas del estado de la Florida que habían sido reportadas como desaparecidas y fueron encontradas el domingo, luego de que presuntamente un hombre que habían conocido por internet las hubiera secuestrado.

Las menores tienen 12 y 14 años, y el presunto secuestrador habría emprendido un viaje desde Nebraska hasta la Florida para poder raptarlas.

El hombre acusado de secuestrar a las dos menores ya fue puesto a disposición de las autoridades y deberá responder por los cargos que se le imputan.