Mamá de una presentadora de televisión estadounidense completa 8 días extraviada: hay sospechas de secuestro

La periodista estadounidense de televisión Savannah Guthrie afirmó, a través de un video divulgado en las últimas horas, que su familia está dispuesta a ofrecer una compensación económica con el fin de lograr el regreso de su madre, tras lo que se considera un posible secuestro ocurrido en el estado de Arizona.

Por su parte, las autoridades encargadas de la investigación determinaron que Nancy Guthrie, de 84 años, fue efectivamente privada de su libertad.

No obstante, la Oficina del Sheriff del Condado de Pima informó ese mismo día que, hasta el momento, no se ha logrado identificar a ningún sospechoso ni a personas de interés vinculadas con el caso.

En la publicación del sábado en Instagram, Savannah Guthrie, flanqueada por su hermano y hermana, pidió el regreso de su madre.

“Esta es la única manera de que tengamos paz”, dijo Guthrie, copresentador del programa matutino de la NBC desde 2012. “Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello”.

Nancy Guthrie, madre de la reconocida presentadora de televisión Savannah Guthrie, desapareció entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en su residencia en Tucson, Arizona, lo que desató una masiva investigación y una carrera contra el reloj para encontrar a la mujer de 84 años.

Ella es la periodista que vive drama familiar tras secuestro de su madre; pide prueba de vida

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, con jurisdicción en el caso, detalló que los primeros resultados de los exámenes de ADN arrojaron que la sangre encontrada en la entrada de la casa de Nancy Guthrie es de ella.

Pero tras varios días de su desaparición, continúan sin identificar posibles implicados en el secuestro.

“Todo el mundo es sospechoso ante nuestros ojos”, dijo Nanos.

La casa de Nancy Guthrie, la madre desaparecida de la presentadora del programa 'Today', Savannah Guthrie, vista desde el aire, el jueves 5 de febrero de 2026, en Tucson, Arizona Foto: AP

Sin embargo, precisó que las autoridades creen que la mujer sigue viva.

“Ahora mismo, creemos que Nancy aún está allí”, afirmó Naos a periodistas. “La queremos de vuelta a casa”.

El hijo de Nancy Guthrie hizo un nuevo llamado después de la conferencia de prensa del jueves, diciendo que la familia no tenía información nueva sobre su paradero.

“Quienquiera que tenga a nuestra madre, queremos saber de ustedes”, dijo Cameron Guthrie en un video publicado en Instagram. “No hemos escuchado nada directamente”, añadió.

Foto entregada por la policía del condado Pima en Arizona el 2 de febrero del 2026, que muestra un aviso de búsqueda de Nancy Guthrie Foto: AP

“Necesitamos que se pongan en contacto y necesitamos una forma de comunicarnos con ustedes para poder avanzar. Pero primero tenemos que saber que tienen a nuestra mamá”, agregó.

El director del FBI, Kash Patel, está recibiendo información personalmente sobre la investigación, apuntó el agente especial del FBI en Arizona, Heith Janke.

El FBI anunció, además, una recompensa de 50.000 dólares para quien ofrezca información que ayude a dar con el paradero de Guthrie.