Ella es la periodista que vive drama familiar tras secuestro de su madre; pide prueba de vida

La presentadora vive uno de los momentos más duros de su vida y pide la prueba ya que sabe que los videos y la voz se pueden alterar.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

5 de febrero de 2026, 5:32 p. m.
Periodista pide prueba de vida, tras el secuestro de su madre de 84 años.
Periodista pide prueba de vida, tras el secuestro de su madre de 84 años. Foto: Instagram: @savannahguthrie

La popular presentadora estadounidense Savannah Guthrie suplicó el pasado miércoles 4 de febrero, entre lágrimas, a los secuestradores de su madre de 84 años que entreguen pruebas de que sigue con vida.

“Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que ustedes la tienen”, dijo Guthrie en un video en sus redes sociales, tras señalar que “las voces e imágenes son fáciles de manipular”.

Periodista de Noticias Caracol, entre lágrimas, destapó la verdad de su salida del informativo; contó una situación: “Nada fácil”

Rodeada de familiares, la copresentadora del programa matutino Today de la cadena NBC News, se dirigió directamente a los secuestradores: “Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar”.

El lunes 2 de febrero, la policía de Arizona dijo que creía que Nancy Guthrie fue secuestrada de su casa en el condado de Pima, después de desaparecer el domingo en extrañas circunstancias.

“No se fue por cuenta propia, lo sabemos”, declaró el sheriff local Chris Nanos en una conferencia de prensa ese mismo lunes.

Nanos publicó el miércoles en la red social X que “los investigadores no han identificado a un sospechoso o persona de interés” en el caso.

Los investigadores “continúan hablando con cualquiera que pueda haber tenido contacto con la señora Guthrie. (...) Queremos encontrarla”, agregó.

En el video, Guthrie describió el frágil corazón y la delicada salud de su madre. “Vive con dolor constante. Está sin medicina. La necesita para sobrevivir y la necesita para no sufrir”, dijo Guthrie en el video.

También se dirigió directamente a su madre: “Mamá, si escuchas esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios, Nancy”.

En el video que publicó en sus redes sociales, miles de seguidores, colegas y personas cercanas se unieron en apoyo a ella y le dejaron comentarios de apoyo por la compleja y dolorosa situación en la que se encuentra ella y su familia.

“He estado rezando continuamente, y seguiré haciéndolo. Tráela a casa, padre”; “Estamos orando por tu hermosa mamá y por todos ustedes. Les mandamos mucho amor”; “Rezando porque regrese a salvo tu hermosa mamá. Nuestros corazones están todos con ustedes”; “Tráela a casa. ¡Estamos orando!“; ”Te mando tanta luz, amor y coraje"; “Orando y manteniendo a toda la familia Guthrie en amor y apoyo”; “Rezando por su regreso a salvo y por la paz. Creo que hablo por incontables personas cuando digo que nuestros corazones se están rompiendo por todos ustedes. Enviando tanto amor y visualizando el regreso a salvo de tu hermosa madre”, son algunos de los comentarios.

Apoyo del presidente Donald Trump

En su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump dijo el miércoles que habló con la presentadora “y le hice saber que estoy ordenando a TODAS las fuerzas del orden federales que estén a completa disposición de la familia y de las fuerzas del orden locales”.

