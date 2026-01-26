Periodista de Noticias Caracol, entre lágrimas, destapó la verdad de su salida del informativo; contó una situación: “Nada fácil”

La emisión matutina de Noticias Caracol estuvo marcada por un momento profundamente emotivo que conmovió a los televidentes en plena transmisión en vivo. El ambiente del noticiero cambió cuando el equipo anunció una noticia inesperada relacionada con una de sus integrantes, generando nostalgia y sensibilidad tanto en el set como en la audiencia.

Se trató de la despedida de Tatiana Gordillo, quien cerró un ciclo tras diez años formando parte del informativo nacional. La periodista, reconocida por su trabajo como la ‘Biciperiodista’, se despidió de su rol como reportera con un mensaje de agradecimiento frente a las cámaras.

Durante su intervención, la periodista destacó el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria y expresó palabras de gratitud hacia el canal y los televidentes. Su salida oficial se dio el viernes 23 de enero, poniendo fin a una etapa significativa de su carrera profesional.

Este es el vínculo que une a Eva Rey con Alejandro Gaviria; la periodista destapó historia en plena entrevista

Tras su despedida, Tatiana Gordillo compartió un post en redes sociales, donde destapó la verdad de su salida del informativo. La comunicadora fue clara sobre las razones que la llevaron a despedirse del formato, lejos de lo que algunos creían.

¿Por qué Tatiana Gordillo se fue de Noticias Caracol?

La periodista compartió con sus seguidores que este camino no fue sencillo, ya que quiso asumir un reto diferente, tras diez años que estuvo como parte del equipo. La mujer profundizó que este rol era nuevo, por lo que quiso probar.

“El periodismo no es solo informar, también es sentir lo que el otro siente”, comentó al inicio.

“Debo decirles adiós porque a veces los sueños requieren valentía. No es para nada fácil, de verdad, pero hoy decidí asumir un nuevo reto: voy a asesorar una entidad muy importante para la gente en este país, con la misma pasión, el mismo compromiso y sobre todo el mismo corazón”, dijo.

Gordillo puntualizó que el contacto con los usuarios de redes sociales estaba claro, sosteniéndole aunque ya no siguiera ante cámaras.

“Pero ojo, no me voy a ir de ustedes, voy a seguir creando contenido, contando historias, enseñando trámites acompañándolos porque esta conexión que tuvimos ustedes y yo no puede terminar”, afirmó.

En cuanto a sus planes, la reconocida reveló que emprendió su proyecto de Skybike, donde impulsará la actividad física por medio de la bicicleta estática.

“Además, voy a lanzar un sueño que lleva pedaleando años en mi corazón”, mencionó, agregando que esperaba avanzar en plataformas con el elemento que la popularizó.