Gente

Periodista de Noticias Caracol, entre lágrimas, destapó la verdad de su salida del informativo; contó una situación: “Nada fácil”

La comunicadora habló de lo duro que fue decirle “adiós” al canal, teniendo en cuenta el cariño y agradecimiento que sentía.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

26 de enero de 2026, 10:26 p. m.
Tatiana Gordillo en Noticias Caracol
Tatiana Gordillo en Noticias Caracol Foto: Noticias Caracol

La emisión matutina de Noticias Caracol estuvo marcada por un momento profundamente emotivo que conmovió a los televidentes en plena transmisión en vivo. El ambiente del noticiero cambió cuando el equipo anunció una noticia inesperada relacionada con una de sus integrantes, generando nostalgia y sensibilidad tanto en el set como en la audiencia.

Se trató de la despedida de Tatiana Gordillo, quien cerró un ciclo tras diez años formando parte del informativo nacional. La periodista, reconocida por su trabajo como la ‘Biciperiodista’, se despidió de su rol como reportera con un mensaje de agradecimiento frente a las cámaras.

Durante su intervención, la periodista destacó el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria y expresó palabras de gratitud hacia el canal y los televidentes. Su salida oficial se dio el viernes 23 de enero, poniendo fin a una etapa significativa de su carrera profesional.

Este es el vínculo que une a Eva Rey con Alejandro Gaviria; la periodista destapó historia en plena entrevista

Tras su despedida, Tatiana Gordillo compartió un post en redes sociales, donde destapó la verdad de su salida del informativo. La comunicadora fue clara sobre las razones que la llevaron a despedirse del formato, lejos de lo que algunos creían.

Gente

Video: Karina García fue captada besándose con reconocido cantante, ¿superó a Altafulla?

Gente

“No es a ustedes a las que les voy a dar las t3t4s”: Yeferson Cossio estalla tras críticas por su polémico reality

Gente

Reviven video de Yeison Jiménez en concierto de Bad Bunny; el clip se hizo viral

Gente

Karol G conquistó Medellín al ser la invitada de lujo de Bad Bunny en su último concierto; interpretaron clásico juntos

Gente

Ella es la esposa de Salvo Basile, famoso actor que murió en Cartagena; se revelaron detalles sobre las causas del deceso

Gente

El conmovedor último adiós de Salvo Basile y la carrera política que dejó a medias antes de morir

Gente

Paola Jara apareció junto a Luis Alfonso y se refirió a ‘celos’ de Jessi Uribe en video; soltó pulla: “Para que sigan hablando”

Gente

Reconocida periodista de Noticias Caracol se despidió tras 10 años de trabajo; le dieron un emotivo mensaje: “Gracias por tanto”

Confidenciales

La Lupa, de la periodista Laura Anzola, llega al Top 10 de pódcast más escuchados en Colombia

Gente

“Nos metieron a un cuarto”: el angustiante relato de Luis Carlos Vélez tras ser retenido por militares venezolanos

¿Por qué Tatiana Gordillo se fue de Noticias Caracol?

La periodista compartió con sus seguidores que este camino no fue sencillo, ya que quiso asumir un reto diferente, tras diez años que estuvo como parte del equipo. La mujer profundizó que este rol era nuevo, por lo que quiso probar.

“El periodismo no es solo informar, también es sentir lo que el otro siente”, comentó al inicio.

Debo decirles adiós porque a veces los sueños requieren valentía. No es para nada fácil, de verdad, pero hoy decidí asumir un nuevo reto: voy a asesorar una entidad muy importante para la gente en este país, con la misma pasión, el mismo compromiso y sobre todo el mismo corazón”, dijo.

Gordillo puntualizó que el contacto con los usuarios de redes sociales estaba claro, sosteniéndole aunque ya no siguiera ante cámaras.

“Pero ojo, no me voy a ir de ustedes, voy a seguir creando contenido, contando historias, enseñando trámites acompañándolos porque esta conexión que tuvimos ustedes y yo no puede terminar”, afirmó.

En cuanto a sus planes, la reconocida reveló que emprendió su proyecto de Skybike, donde impulsará la actividad física por medio de la bicicleta estática.

“Además, voy a lanzar un sueño que lleva pedaleando años en mi corazón”, mencionó, agregando que esperaba avanzar en plataformas con el elemento que la popularizó.

Más de Gente

La exparticipante de 'La casa de los famosos' tendría nueva pareja.

Video: Karina García fue captada besándose con reconocido cantante, ¿superó a Altafulla?

Tatiana Gordillo en Noticias Caracol

Periodista de Noticias Caracol, entre lágrimas, destapó verdad de su salida del informativo; contó situación: “Nada fácil”

Yeferson Cossio y la polémica de 'La mujer de tus sueños'

“No es a ustedes a las que les voy a dar las t3t4s”: Yeferson Cossio estalla tras críticas por su polémico reality

El fallecido cantante disfrutó de un concierto de Bad Bunny en la gira del 2022.

Reviven video de Yeison Jiménez en concierto de Bad Bunny; el clip se hizo viral

Karol G sorprendió como la última invitada especial de Bad Bunny en su tercer concierto en Medellín

Karol G conquistó Medellín al ser la invitada de lujo de Bad Bunny en su último concierto; interpretaron clásico juntos

Salvo Basile y Jacqueline Lemaitre

Ella es la esposa de Salvo Basile, famoso actor que murió en Cartagena; se revelaron detalles sobre las causas del deceso

Murió Salvo Basile, el napolitano que se convirtió en leyenda del cine colombiano.

El conmovedor último adiós de Salvo Basile y la carrera política que dejó a medias antes de morir

Paola Jara, Luis Alfonso y Jessi Uribe

Paola Jara apareció junto a Luis Alfonso y se refirió a ‘celos’ de Jessi Uribe en video; soltó pulla: “Para que sigan hablando”

La presentadora habló sobre el vínculo que sostiene con el actor y aclaró si intentaron reconciliarse.

Carolina Cruz dijo que sus padres fueron claves en la separación con Lincoln Palomeque; explicó en qué influyeron

Zion es arrestado en Puerto Rico tras dar positivo en prueba de alcohol

Zion, en el ojo del huracán: el artista fue detenido en Puerto Rico; esto es lo que se sabe sobre el arresto del reguetonero

Noticias Destacadas