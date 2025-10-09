Este es el vínculo que une a Eva Rey con Alejandro Gaviria; la periodista destapó historia en plena entrevista

Eva Rey ganó popularidad entre miles de personas, debido a su participación en distintos espacios de los medios nacionales. La española formó parte de espacios como RCN, NTN24, Sin evasivas, Descárate sin evadir y Eva lo sabe, sin contar que hizo parte del equipo de trabajo de Yamid Amat.

La europea pisó la tierra colombiana en 2007, aventurándose a presentar noticias y formatos distintos. Con su estilo y toque diferencial, la periodista cautivó a cientos de seguidores, quienes estaban atentos de sus entrevistas y apariciones en pantalla.

Sin embargo, lejos de los set de grabación y la pantalla chica, Eva Rey evitó hablar de su vida privada, dejándola en un espacio más reservado. Fue hasta 2020 que se logró saber un poco de este aspecto, precisamente cuando salió a la luz su embarazo, el cual desató reacciones tras la confesión de que había pensado en abortar.

Aunque no tomó este camino y decidió convertirse en madre de Lía, la española dejó inquietudes sobre quién era el padre de la menor, con quien sostiene una relación sentimental. Poco a poco se fue conociendo más al respecto, al punto de saberse la identidad de aquel colombiano que la flechó e hizo que se radicara en el país.

De acuerdo con lo que salió a la luz, Eva Rey se dio una oportunidad amorosa con Matías Gaviria, con quien se fue a vivir en Medellín, construyendo una familia que no imaginó tener.

¿Cuál es el vínculo entre Eva Rey y Alejandro Gaviria?

Según se detalló en una entrevista que realizó la famosa presentadora, Matías Gaviria, su compañero sentimental y padre de su hija, es hermano de Alejandro Gaviria, exrector de la Universidad de los Andes y exprecandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza en 2022. De igual forma, fue ministro de Educación en el gobierno de Gustavo Petro y ministro de Salud en el de Juan Manuel Santos.

En una charla para Desnúdate con Eva, la española tuvo la oportunidad de indagar sobre el político y su otro hermano, Pascual Gaviria, quien es periodista y reconocido por su trabajo en La Luciérnaga, de Caracol Radio.

Esta conversación inició de una manera particular, pues la periodista enmarcó que este episodio de su formato era especial al tener a dos familiares reunidos. En la entrada del video reveló que era cuñada de ambos, mostrando la buena relación que existía entre todos.

“Qué maravilla, sobre todo, cuando las entrevistas son en familia. Se parecen muchísimo, son hermanos... uno muy elegante y el otro zarrapastroso”, dijo, a lo que Alejandro Gaviria respondió: “Somos más parecidos de lo que parece”.