La famosa presentadora Savannah Guthrie exige pruebas de que su madre sigue viva

La popular presentadora estadounidense Savannah Guthrie pidió este miércoles, entre lágrimas, a los secuestradores de su madre, de 84 años, que entreguen pruebas de que se encuentra con vida.

“Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que ustedes la tienen”, dijo en un video en sus redes sociales, tras señalar que “las voces e imágenes son fáciles de manipular”.

Al lado de sus familiares, la copresentadora del programa matutino “Today”, de la cadena NBC News, apeló directamente a los secuestradores: “Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar”.

El lunes, la policía de Arizona dijo que creía que el caso de Nancy Guthrie se trataba de un secuestro en su casa, en el condado de Pima, después de desaparecer el domingo en extrañas circunstancias.

Este hecho ha conmocionado grandemente al país, teniendo en cuenta la avanzada edad de Nancy Guthrie, quien tiene movilidad reducida y depende de medicamentos diariamente.

“No se fue por cuenta propia, lo sabemos”, insistió el sheriff local Chris Nanos en una conferencia de prensa el lunes.

Nanos publicó el miércoles en X que “los investigadores no han identificado a un sospechoso o persona de interés” en el caso.

Además de esto, dadas las circunstancias en las que se encontró la vivienda, las autoridades descartaron inicialmente que se trate de un robo, pues dentro de la casa estaban todas las pertenencias, incluido un carro. La puerta de la vivienda sí mostraba rastros de haber sido forzada para permitir el ingreso; todo esto llevó a que las autoridades procedieran en el lugar como si se tratara de la escena de un crimen.

Los investigadores “continúan hablando con cualquiera que pueda haber tenido contacto con la señora Guthrie (…) Queremos encontrarla”, agregó.

En el video, Guthrie describió el frágil corazón y la delicada salud de su madre. “Vive con dolor constante. Está sin medicina. La necesita para sobrevivir y la necesita para no sufrir”, dijo Guthrie.

También se dirigió directamente a su madre: “Mamá, si escuchas esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios, Nancy”.

En su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump dijo el miércoles que habló con la presentadora “y le hice saber que estoy ordenando a TODAS las fuerzas del orden federales que estén a completa disposición de la familia y de las fuerzas del orden locales”.

Esto es un indicio de lo que ha generado toda esta situación en el territorio nacional. Por su parte, las autoridades seguirán investigando para poder esclarecer los hechos y dar con el paradero de la mujer.

