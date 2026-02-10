Estados Unidos

Secretario de Comercio de Estados Unidos niega vínculos con Jeffrey Epstein, a pesar de documentos que probarían lo contrario

El funcionario compareció frente al Senado para hablar de las pruebas que lo vinculan con el depredador sexual.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

10 de febrero de 2026, 1:20 p. m.
Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein
Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein Foto: Getty Images / AP / Montaje: Semana

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, negó el martes haber sostenido una relación regular con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Esas palabras sentaron bastante mal en el Congreso, donde aumenta la presión de algunos parlamentarios para que renuncie luego de que su nombre apareciera en los expedientes del caso.

“Durante un período de 14 años no tuve ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con esa persona”, señaló Lutnick en la más reciente audiencia que tuvo ante un comité del Senado, haciendo referencia al tiempo cuando fue vecino de Epstein en Nueva York.

WASHINGTON, DC - 29 DE ENERO: Howard Lutnick, candidato del presidente estadounidense Donald Trump a Secretario de Comercio, durante su audiencia de confirmación del Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte en el edificio de oficinas del Senado Russell el 29 de enero de 2025 en Washington, DC. Lutnick es un empresario multimillonario que tiene una amplia red de vínculos comerciales que han generado preocupación sobre posibles conflictos de intereses, entre ellos (Foto de Kayla Bartkowski/Getty Images)
El secretario de Comercio, Howard Lutnick compareció frente al Senado por 'caso Epstein'. Foto: Getty Images

La presión sobre el secretario de Comercio de la administración Trump ha aumentado desde que el Departamento de Justicia (DOJ) publicara archivos sobre el caso Epstein que contradicen declaraciones previas suyas, en las que afirmó que no tenía vínculos con el magnate financiero hace más de dos décadas.

En particular, los archivos revelaron una visita de Lutnick a la isla de Epstein en diciembre de 2012. En la audiencia en el Senado, el secretario reconoció haber almorzado durante una hora con él, pero dijo que estuvo acompañado de su esposa y sus hijos. “Estábamos de vacaciones en familia”.

Estados Unidos

El precio de Seattle Seahawks: el campeón del Super Bowl LX sería vendido por un precio más alto del que se estimaba

Estados Unidos

Después de 20 años de estar viviendo en EE. UU., irlandés en proceso de la Green Card se encuentra arrestado por el ICE

Estados Unidos

Una plaga invasora pone en riesgo cultivos clave en Estados Unidos

Estados Unidos

Funcionarios de agencias migratorias de Estados Unidos comparecen ante el Congreso

Estados Unidos

Estos estados entraron en alerta por la mala calidad del aire; sus ciudadanos deberían quedarse en casa

Estados Unidos

Esta es la nueva función digital que reemplaza al pasaporte físico para abordar vuelos en Estados Unidos

Estados Unidos

Lamentable cifra de muertos en Nueva Jersey por ola de frío en los Estados Unidos

Estados Unidos

El infierno de una niña colombiana detenida por ICE: su carta conmueve a miles

Al ser consultado si vio algo impropio en la isla de Epstein, Lutnick sostuvo que, aparte de su familia y otra pareja que viajó con ellos, solo vio al personal que trabajaba para el multimillonario.

Congresistas de EE. UU. acusan excesiva censura en archivos de Jeffrey Epstein y amenazan con revelar nombres ocultos

Varios legisladores (de ambas alas políticas) sostienen que Howard Lutnick mintió sobre sus vínculos con Epstein, amparándose en el cruce de versiones que ha presentado el secretario desde el inicio de las investigaciones.

El secretario Howard Lutnick mintió al país sobre sus vínculos con Epstein. Ahora nos enteramos de que tenían negocios juntos. No debe ser secretario de Comercio, y debería renunciar inmediatamente”, dijo el lunes el senador demócrata Adam Schiff a través de su cuenta de X.

El congresista demócrata Robert Garcia dijo, a través de sus redes sociales, que Lutnick “ha estado mintiendo sobre su relación con Epstein. Él dijo que no tuvo interacciones con Epstein después de 2005; sin embargo, ahora sabemos que hacían cosas juntos”.

Howard Lutnick será el secretario de Comercio de Trump.
Howard Lutnick, secretario de Comercio de Trump, es presionado para su renuncia por parte de varios parlamentarios. Foto: Getty Images via AFP

Por su parte, el legislador republicano Thomas Massie aseguró que el secretario de Comercio “debería renunciar”.

El lunes, el funcionario por Kentucky revisó parte de los archivos sin censura en instalaciones controladas por el DOJ en Washington. Tras varias horas de lectura, ambos legisladores aseguraron haber identificado que al menos seis nombres de hombres que “probablemente están implicados” estaban ocultos tras redacciones.

Más de Estados Unidos

x

El precio de Seattle Seahawks: el campeón del Super Bowl LX sería vendido por un precio más alto del que se estimaba

Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein

Secretario de Comercio de Estados Unidos niega vínculos con Jeffrey Epstein, a pesar de documentos que probarían lo contrario

EE.UU.

Después de 20 años de estar viviendo en EE. UU., irlandés en proceso de la Green Card se encuentra arrestado por el ICE

Una plaga invasora conocida como mosca linterna manchada se ha extendido por gran parte del noreste de Estados Unidos.

Una plaga invasora pone en riesgo cultivos clave en Estados Unidos

Orange limita cupos de detención mientras se discute la contratación de ICE.

Funcionarios de agencias migratorias de Estados Unidos comparecen ante el Congreso

Alertas en Estados Unidos por los niveles de contaminación en tres estados.

Estos estados entraron en alerta por la mala calidad del aire; sus ciudadanos deberían quedarse en casa

Esta es la nueva función digital que reemplaza al pasaporte físico para abordar vuelos en Estados Unidos

x

Lamentable cifra de muertos en Nueva Jersey por ola de frío en los Estados Unidos

carta escrita por una niña colombiana detenida por ICE en Estados Unidos, donde describe el impacto emocional del encierro migratorio.

El infierno de una niña colombiana detenida por ICE: su carta conmueve a miles

Hasta antes de julio de 2020, Epstein era el único que había sido encarcelado por los delitos que se le imputaron, pero todo cambió con la detención de la prometida del financiero, Ghislaine Maxwell.

Escándalo en la industria musical: la famosa cantante Chappell Roan se retira de su agencia de talentos por caso Epstein

Noticias Destacadas