El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, negó el martes haber sostenido una relación regular con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Esas palabras sentaron bastante mal en el Congreso, donde aumenta la presión de algunos parlamentarios para que renuncie luego de que su nombre apareciera en los expedientes del caso.

“Durante un período de 14 años no tuve ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con esa persona”, señaló Lutnick en la más reciente audiencia que tuvo ante un comité del Senado, haciendo referencia al tiempo cuando fue vecino de Epstein en Nueva York.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick compareció frente al Senado por 'caso Epstein'. Foto: Getty Images

La presión sobre el secretario de Comercio de la administración Trump ha aumentado desde que el Departamento de Justicia (DOJ) publicara archivos sobre el caso Epstein que contradicen declaraciones previas suyas, en las que afirmó que no tenía vínculos con el magnate financiero hace más de dos décadas.

En particular, los archivos revelaron una visita de Lutnick a la isla de Epstein en diciembre de 2012. En la audiencia en el Senado, el secretario reconoció haber almorzado durante una hora con él, pero dijo que estuvo acompañado de su esposa y sus hijos. “Estábamos de vacaciones en familia”.

Al ser consultado si vio algo impropio en la isla de Epstein, Lutnick sostuvo que, aparte de su familia y otra pareja que viajó con ellos, solo vio al personal que trabajaba para el multimillonario.

Varios legisladores (de ambas alas políticas) sostienen que Howard Lutnick mintió sobre sus vínculos con Epstein, amparándose en el cruce de versiones que ha presentado el secretario desde el inicio de las investigaciones.

“El secretario Howard Lutnick mintió al país sobre sus vínculos con Epstein. Ahora nos enteramos de que tenían negocios juntos. No debe ser secretario de Comercio, y debería renunciar inmediatamente”, dijo el lunes el senador demócrata Adam Schiff a través de su cuenta de X.

El congresista demócrata Robert Garcia dijo, a través de sus redes sociales, que Lutnick “ha estado mintiendo sobre su relación con Epstein. Él dijo que no tuvo interacciones con Epstein después de 2005; sin embargo, ahora sabemos que hacían cosas juntos”.

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Trump, es presionado para su renuncia por parte de varios parlamentarios. Foto: Getty Images via AFP

Por su parte, el legislador republicano Thomas Massie aseguró que el secretario de Comercio “debería renunciar”.

El lunes, el funcionario por Kentucky revisó parte de los archivos sin censura en instalaciones controladas por el DOJ en Washington. Tras varias horas de lectura, ambos legisladores aseguraron haber identificado que al menos seis nombres de hombres que “probablemente están implicados” estaban ocultos tras redacciones.