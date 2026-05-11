Nicolás Maduro envió un nuevo mensaje desde la cárcel en el Día de la Madre. Esto dijo

Nicolás Maduro publicó este domingo un mensaje por el Día de la Madre desde el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, donde permanece recluido junto a su esposa Cilia Flores desde el 3 de enero. En el texto, publicado en su cuenta de Telegram, la pareja envió “un abrazo lleno de amor, respeto y gratitud” a las madres de Venezuela y del mundo, y las exhortó a unirse en una petición espiritual colectiva por “la paz, la unión y la felicidad” del país.

“En cada madre venezolana vive el alma más pura de la Patria: la que cuida, reza, trabaja, protege y nunca deja de esperar”, dice el mensaje, que describe a la madre como símbolo de “amor, creación y protección eterna”.

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El texto incluyó una referencia bíblica al pasaje de 1 Juan 5:14-15, sobre la confianza en que las peticiones hechas con fe son escuchadas, y cerró con un agradecimiento a las madres venezolanas por el apoyo recibido durante su gobierno. “Cilia y yo las felicitamos, las abrazamos en compromiso eterno y agradecemos todo el apoyo permanente que hemos recibido y sentido de las madres de Venezuela y del mundo”, concluye el escrito.

Nicolás Maduro tras su captura el pasado 3 de enero. Foto: GETTY IMAGES

El mensaje del domingo hace parte del patrón que se ha consolidado desde la detención de Maduro con publicaciones periódicas en Telegram y X que alternan entre el tono político y el espiritual, y que mantienen su presencia simbólica en Venezuela desde la distancia.

Maduro está aislado en una celda sin internet ni periódicos, con acceso al patio durante una hora al día, y se le permite hablar por teléfono con su familia y abogados por un máximo de 15 minutos. No está claro si Maduro dicta los mensajes a su equipo o aprueba su contenido, aunque en efecto los firma junto a Flores.

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El perfil espiritual que proyectan sus mensajes coincide con lo que el rapero 6ix9ine, quien compartió celda con Maduro en marzo, describió públicamente tras su salida de prisión. “El hombre lee la Biblia todos los días. El hombre es muy creyente en Dios”, dijo el artista en una entrevista al programa Hoy Día de Telemundo, en declaraciones que se viralizaron en redes sociales.

Cilia Flores y Nicolás Maduro. Foto: Tomado de X @NicolasMaduro

El primer mensaje público de Maduro desde prisión llegó el 28 de marzo, en vísperas de Semana Santa: “Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, escribió entonces, en lo que fue también su primer pronunciamiento político desde su detención, en el que llamó a los venezolanos a la “reconciliación, el perdón y el reencuentro”.

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La reacción en Caracas al mensaje del domingo fue notablemente silenciosa. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se hizo eco de la publicación, al igual que la mayoría de sus ministros, en un reflejo de la distancia que ha marcado su gobierno respecto a la figura de Maduro desde que asumió el poder en enero. Rodríguez sí publicó por su parte un mensaje propio por el Día de la Madre, en el que reconoció a “todas las mujeres que ejercen la maternidad en el país”, sin referencia alguna a su antecesor.