Paloma Valencia recordó a Nicolás Maduro y salpicó a Iván Cepeda: “Cómo lloró que lo metieran preso”

Desde Cúcuta, la candidata presidencial Paloma Valencia recordó al dictador venezolano Nicolás Maduro, quien está preso en los Estados Unidos junto a su esposa Cilia Flores.
Además, Valencia relacionó al aspirante Iván Cepeda con el dictador Maduro. Aseguró que candidato del Pacto Histórico, hasta “lloró” cuando al dictador Maduro lo metieron en una prisión de los Estados Unidos.
“Ojo cucuteños y nortesantandereanos. Ahí está el candidato Cepeda, que cómo lloró que metieran preso a Maduro. Nosotros nos ponemos felices de que ese narcotraficante tenga uniforme anaranjado y esté en una cárcel”, dijo Valencia desde Cúcuta, este sábado 9 de mayo.
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 10, 2026