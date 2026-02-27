Estados Unidos

Las polémicas palabras de Bill Clinton en su declaración ante el Congreso por el caso Epstein

El caso de Jeffrey Epstein ha dejado salpicadas a importantes personalidades en todo el mundo.

Redacción Mundo
27 de febrero de 2026, 1:12 p. m.
Bill Clinton y Jeffrey Epstein
Bill Clinton y Jeffrey Epstein Foto: Getty Images

El expresidente estadounidense Bill Clinton comenzó a declarar este viernes ante una comisión del Congreso sobre sus lazos con Jeffrey Epstein, ampliamente documentados, aunque los demócratas intentarán desviar la atención hacia la relación del mandatario Donald Trump con el delincuente sexual.

Bill y Hillary Clinton se preparan para testificar en investigación sobre Jeffrey Epstein. Así son las claves del caso

Bill Clinton, de 79 años de edad, figura de manera destacada en las más recientes revelaciones de los archivos Epstein. El exmandatario insiste, sin embargo, en que rompió sus relaciones con el financista mucho antes de que fuese condenado por delitos sexuales en 2008.

En su declaración inicial, hizo hincapié en esa versión e insistió en que había dejado de asociarse con el delincuente sexual antes de que sus crímenes salieran a la luz.

Michael Jackson y Bill Clinton aparecen en varias fotos de los archivos Epstein. Foto: Departamento de Justicia de EE. UU.

No tenía idea de los delitos que estaba cometiendo Epstein”, dijo el expresidente (1993-2001) ante la comisión. “Ni siquiera con la perspectiva que da el tiempo, vi nunca nada que me hiciera dudar”, agregó.

“Muchas preguntas”

La comparecencia de Bill Clinton ante el comité ocurre al día siguiente de la de su esposa Hillary Clinton, exsecretaria de Estado. Ambos prestan declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia.

Tardamos siete meses en traer a los Clinton hasta aquí. Pero, ahora que los tenemos, vamos a hacer muchas preguntas”, declaró este viernes el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer.

El legislador demócrata Suhas Subramanyam, miembro del comité, replicó con un pedido para que Donald Trump sea interrogado: “Seamos realistas, hoy estamos hablando con el presidente equivocado”.

“El presidente Trump es quien entorpece nuestra investigación. El presidente Trump es quien desea terminar con esto”, sostuvo.

Las audiencias se celebran a puerta cerrada, pese a la petición realizada por los Clinton de que fuesen públicas y televisadas.

La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.

El expresidente ha reconocido su relación con Epstein, pero niega haber cometido cualquier falta y no hay acusaciones en su contra.

CASO JEFFREY EPSTEIN SALPICA SERIAMENTE AL PRINCIPE ANDRÉS Y AL EXPRESIDENTE CLINTON. EL FISCAL GENERAL DE ESTADOS UNIDOS, TODD BLANCHE, ENCABEZA LA INVESTIGACIÓN.
Bill Clinton Y Hillary Clinton. Foto: AFP

“No tengo esa información”

El expresidente ha explicado que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para hacer distintos trabajos humanitarios ligados a la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su polémica isla privada en el Caribe.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga a quienes estuvieron vinculados con Epstein, especialmente luego de la publicación, por parte del Departamento de Justicia, de millones de nuevos documentos.

Nuevas fotografías sacadas recientemente de los archivos de Epstein muestran a Bill Clinton recostado en una bañera de hidromasaje, con parte de la imagen cubierta por un rectángulo negro. En otra, Clinton aparece nadando junto a una mujer de pelo oscuro que parece ser la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

En su declaración inicial ante el comité, Hillary Clinton señaló que su citación se basó en la “suposición de que tengo información sobre las investigaciones de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”.

“Permítanme ser lo más clara posible. No tengo esa información”, precisó.

Además, insistió en que no había viajado en el avión de Epstein ni tampoco había visitado su isla.

Epstein fue un financista de Nueva York que se relacionaba con personas adineradas, famosas y poderosas del mundo. Fue condenado en 2008 por solicitar sexo a menores de edad, incluso a adolescentes de 14 años.

Hillary Clinton hace grave acusación contra Donald Trump y denuncia un “encubrimiento” en relación con el caso Epstein

Fue hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019, cuando enfrentaba un segundo juicio por supuesto tráfico sexual. Su muerte fue considerada un suicidio.

Los Clinton inicialmente rechazaron las citaciones a testificar, pero aceptaron después de que los legisladores republicanos amenazaran con declararlos en desacato al Congreso.

Los demócratas alegan que la investigación ha sido utilizada para atacar a los adversarios políticos de Donald Trump, en vez de realizar una auténtica pesquisa.

*Con información de AFP.

