Bill y Hillary Clinton se preparan para testificar en investigación sobre Jeffrey Epstein. Así son las claves del caso

El expresidente y la exsecretaria de Estado tendrán que declarar esta semana sobre el caso del delincuente sexual.

Redacción Mundo
26 de febrero de 2026, 10:45 a. m.
El expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) y su mujer y exsecretaria de Estado Hillary Clinton (2009-2013) deberán comparecer ante el Congreso por Jeffrey Epstein.
Bill y Hillary Clinton testificarán esta semana ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes luego de que los republicanos avanzaran hacia una votación bipartidista para declararlos en desacato penal al Congreso, esto luego de que la pareja se negara a asistir a la primera citación acerca del caso.

La comparecencia, que se realizará en Chappaqua, Nueva York, llega tras meses de resistencia por parte de la pareja, que había denunciado la investigación como un esfuerzo partidista en su contra. El acuerdo para declarar se cerró después de negociaciones entre su abogado, David Kendall, y el presidente de la comisión, el republicano James Comer.

“Nadie está acusando a los Clinton de ningún delito”, dijo Comer a CNN. “Solo tenemos muchas preguntas”, manifestó sobre la testificación que dará el expresidente y la antigua secretaria de Estado ante los miembros de la Cámara de Representantes.

Hillary Clinton declarará el jueves, mientras que, por su parte, Bill Clinton lo hará el viernes. Las sesiones serán grabadas en video y el material podría hacerse público pocos días después, según fuentes citadas por la cadena acerca de la comparecencia que tendrá la poderosa pareja política.

De acuerdo con CNN, ambas partes pactaron cinco temas centrales para el interrogatorio. Siendo el primero el manejo de la investigación federal sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Luego las circunstancias de la muerte de Epstein en 2019.

Registros del pedófilo Jeffrey Epstein mencionan a otra víctima de origen colombiano

En tercer lugar, están las medidas para combatir redes de trata sexual. Después, las estrategias que Epstein y Maxwell habrían usado para acercarse a figuras influyentes y, en el cierre, están las posibles faltas éticas de funcionarios electos. La comparecencia será por separado, lo que refleja que el alcance de la información que cada uno puede aportar es diferente.

Aunque ninguno de los dos enfrenta acusaciones penales, el interés principal recae en el expresidente. Según la revisión de CNN, Bill Clinton viajó al menos 16 veces en el avión privado de Epstein y fue fotografiado con Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual.

Un portavoz del exmandatario ha reiterado que cortó vínculos con Epstein antes de su arresto en 2019 y que no tenía conocimiento de sus crímenes. Hillary Clinton, por su parte, ha dicho que nunca conoció a Epstein.

Difunden video inédito de Ghislaine Maxwell en una cárcel de Estados Unidos dentro de los archivos recién publicados de Jeffrey Epstein

Sobrevivientes del financista y sus representantes legales dijeron a CNN que consideran relevante la comparecencia, especialmente la del expresidente, aunque subrayaron que aparecer en los archivos del caso no implica culpabilidad. Los portavoces de los Clinton no respondieron a solicitudes de comentarios de la cadena estadounidense de este miércoles.

