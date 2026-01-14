Bill Clinton tomó polémica decisión judicial en medio del caso de Jeffrey Epstein

El expresidente estadounidenese Bill Clinton se abstuvo este martes de comparecer en una audiencia a puerta cerrada en el Capitolio en Washington sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, con lo cual se expone a cargos de desacato.

El exmandatario demócrata (1993-2001) y su esposa Hillary Clinton fueron convocados por el Comité de Supervisión del Congreso, que investiga las conexiones entre Epstein y poderosas figuras en Estados Unidos, y cómo se manejó la información sobre sus crímenes.

“No se presentó hoy”, dijo a la prensa el republicano James Comer, jefe del poderoso comité en la Cámara de Representantes. “Nadie acusa a Bill Clinton de nada reprobable, solo tenemos preguntas”, agregó.

La declaración de Hillary Clinton, ex jefa de la diplomacia estadounidense y derrotada por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, está prevista para el miércoles, pero su asistencia es poco probable.

Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, ha sido involucrado en la investigación contra Jeffrey Epstein. Foto: Getty Images

El gobierno de Trump enfrenta numerosas presiones después de que el Departamento de Justicia publicara en diciembre una mínima parte de los expedientes sobre el caso Epstein, después de que venciera el plazo legal.

La muerte de Epstein, encontrado ahorcado en su celda en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales, alimentó innumerables teorías de la conspiración, apoyadas por partidarios de Trump, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil. Figura de la jet set neoyorquina, Epstein estaba acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, entre ellas menores de edad.

Durante su campaña de 2024, Trump había prometido a su base revelaciones contundentes sobre Epstein. Pero desde su regreso al poder, el republicano se muestra reacio a publicar los documentos del expediente y sufre un efecto bumerán, incluso entre sus partidarios.

En agosto, cuando el tema causaba gran controversia en Estados Unidos por la reticencia del gobierno a publicar los archivos, la pareja Clinton fue convocada por el Congreso. “Por su propia admisión, usted viajó a bordo del avión privado de Jeffrey Epstein en cuatro ocasiones en 2002 y 2003”, afirmaba la citación de Comer enviada a Bill Clinton.

Bill Clinton junto a Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein Foto: Demócratas de supervisión de la Cámara de Representantes

Y sobre Hillary Clinton indicó: “Su familia parece haber tenido vínculos cercanos con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell”, condenada en 2021 a 20 años de prisión por delitos de explotación sexual.

La comisión votará las semana próxima para iniciar un procedimiento contra Bill Clinton por obstrucción al Congreso, agregó Comer este martes. Después, ese proceso debe ser votado en la Cámara de Representantes, antes de que el Departamento de Justicia tome acciones legales.

Bill Clinton dijo en 2019 que no tenía contacto con Epstein desde hacía más de una década y asegura que nunca tuvo conocimiento de los “terribles crímenes” del empresario y depredador sexual.

El presidente Donald Trump y Epstein tuvieron una relación cercana. Pero al igual que Clinton, el magnate republicano niega haber estado enterado de los delitos que cometía el financista y sostiene que rompió con él mucho antes de que fuera investigado por la justicia estadounidense.

Con información de AFP.