Difunden video inédito de Ghislaine Maxwell en una cárcel de Estados Unidos dentro de los archivos recién publicados de Jeffrey Epstein

Mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa con la publicación de millones de archivos del juicio de Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual de menores y tráfico de personas, se han revelado miles de documentos que involucran a figuras prominentes del mundo en la red criminal del difunto depredador sexual.

Los archivos incluyen fotos, videos, correos y mensajes. Entre los más recientes lotes que el Gobierno ha compartido, hay un video de la cámara de seguridad de la celda donde está Ghislaine Maxwell, quien fue socia y pareja de Epstein y, al parecer, la mano derecha en todos sus crímenes.

Ghislaine Maxwell se presentará al Congreso el lunes 9 de febrero. Foto: Tomada de Naciones Unidas TV

En el clip se le ve caminando por el pequeño espacio, usando un uniforme naranja típico de los reclusos. También parece que come algo que tiene sobre un pequeño muro al lado de su cama, y se le observa sentada con la rodillas recogidas y las manos en la cabeza.

Maxwell se encuentra pagando una condena de 20 años en una prisión federal de seguridad media, ubicada en el estado de Texas. Su arresto se llevó a cabo en el 2020, desde cuando ha sido acusada de seis cargos relacionados con la explotación infantil y el transporte de menores a través de las fronteras estatales con fines de explotación sexual.

Ghislaine Maxwell, exesposa de Epstein, quien conoce todos los secretos, testificará ante el Congreso de Estados Unidos el próximo lunes. Su celda está bajo vigilancia las 24 horas para evitar que termine como su esposo. Pánico entre los poderosos.pic.twitter.com/68dsS6giln — Naika  (@nayeli786) February 6, 2026

El clip que publicó el Departamento de Justicia el pasado viernes, 30 de enero, fue tomado del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en julio del 2020, cuando la socia de Epstein estaba a la espera de ser liberada bajo fianza. Para diciembre del 2021, Maxwell fue declarada culpable y trasladada a la Institución Correccional Federal de Tallahassee, en Florida.

A inicio de julio de aquel año, Maxwell se declaró inocente de todos los cargos. Meses después, un juez rechazó una fianza de hasta 28,5 millones de dólares, por el riesgo de que esta pudiera huir del país.

En ese entonces, incluso, los abogados de la mujer defendían que los guardias del centro de detención realizaban registros invasivos cada 15 minutos en su celda, para rectificar que esta no hubiese escapado.

Departamento de Justicia de Estado Unidos reveló nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein. Foto: U.S Department of Justice

El año pasado, la socia del criminal sexual fue llevada a un campo de prisioneros de baja seguridad a unos kilómetros de la ciudad de Houston, en Texas, donde se encuentra actualmente. La medida fue parte de un acuerdo, debido a que Maxwell colaboró con el fiscal general adjunto Todd Blanche sobre la posible participación de más de 100 personas en los crímenes, entre esos involucrando al expríncipe Andrés, de Inglaterra.

De acuerdo con los detalles de la justicia estadounidense, se espera que Maxwell comparezca de nuevo ante el Congreso el próximo lunes, 9 de febrero, ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, como una petición del congresista republicano James Comer.