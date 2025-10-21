Las memorias de Virginia Giuffre: “Actuaba como si creyera que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”

Las memorias póstumas de la estadounidense Virginia Giuffre, principal víctima del príncipe Andrés en el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein, salieron a la venta el martes y aumentan la presión sobre el hermano del rey británico Carlos III.

El lanzamiento del libro Nobody’s Girl (La chica de nadie) de Giuffre, que se suicidó en abril pasado en Australia a los 41 años de edad, se produce después de que Andrés renunciara el viernes a sus títulos nobiliarios.

El libro de memorias de Virginia Giuffre, "Nobody's Girl", se ve en una librería y está a la venta en Londres, el martes 21 de octubre de 2025, seis meses después de que Giuffre se suicidara en abril. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth) | Foto: AP

La renuncia de Andrés, de 65 años, que ya desde en 2019 había sido apartado de los actos públicos de la familia real británica debido al escándalo, fue consecuencia de extractos del libro publicados la semana pasada por la prensa.

“Durante los años que pasé con ellos, me ofrecieron a decenas de personas ricas y poderosas (…) Fui utilizada y humillada habitualmente, y en algunos casos, estrangulada, golpeada y ensangrentada. Creí que podría morir como esclava sexual”, se lee en la obra.

Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas de Jeffrey Epstein (Getty Images) | Foto: TNS

Giuffre se erigió como voz principal de las víctimas del financiero estadounidense Epstein, que se habría quitado la vida en prisión en 2019, antes de llegar a ser juzgado.

La mujer cuenta en el libro que fue utilizada como esclava sexual por Epstein y revela que mantuvo relaciones en tres ocasiones con el príncipe Andrés.

El príncipe Andrés tras renunciar a títulos reales tras su presencia en la lista de Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP). | Foto: AFP

Una de ellas ocurrió cuando Giuffre tenía tan solo 17 años. Otra, según ella, fue una orgía que incluyó a Epstein, al príncipe y a “otras ocho jóvenes”. El libro se colocó rápidamente en el primer lugar de ventas en el sitio británico de Amazon.

Colaborar con la justicia

Para Amy Wallace, redactora de las memorias de Virginia Giuffre, Andrés debe ponerse a disposición de la justicia estadounidense.

El príncipe, que siempre negó los hechos, evitó un juicio en Nueva York pagando millones de dólares a Giuffre, que había iniciado acciones legales contra él en 2021.

Amy Wallace contó la noche del lunes a la BBC que Andrés “había indicado que estaba dispuesto a ayudar a los investigadores estadounidenses”. Pero la escritora lamentó que “nunca se mostró disponible”.

“Es algo que todavía podría hacer y decir, como lo ha repetido en varias ocasiones, que sigue negando cualquier implicación”, añadió Wallace. “Podría decir: estuve en esas casas, estuve en esa isla, estuve en el avión y vi cosas, sé cuánto sufrieron esas mujeres y me gustaría compartir lo que vi”, afirmó la escritora.

En su entrevista a la BBC, Wallace señaló que la renuncia de Andrés al título de duque de York es “un paso en la dirección correcta”.

En sus memorias, Giuffre asegura que fue presentada al príncipe en 2001 cuando se encontraba en Londres en la casa de Ghislaine Maxwell, amiga y cómplice de Epstein.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell asisten a la serie de conciertos de Wall Street 2005, patrocinada por de Grisogono, en beneficio de Wall Street Rising, con la actuación de Rod Stewart en el Cipriani Wall Street el 15 de marzo de 2005 en Nueva York. (Foto de Joe Schildhorn/Patrick McMullan vía Getty Images) | Foto: Patrick McMullan via Getty Image

Maxwell fue condenada en Estados Unidos en 2022 a 20 años de prisión por reclutar a menores de edad para Epstein.

Aunque el nombre de Donald Trump aparece poco en el libro, su publicación puede reavivar las especulaciones sobre sus relaciones con el financiero.

Trump parecía tener buena relación con Epstein, a quien calificó de “tipo estupendo” en New York Magazine, en 2002. En el libro, Giuffre relata que su padre le presentó a Trump, y que el ahora presidente estadounidense le preguntó: “¿Alguna vez cuidas niños?”

“Pronto estaba ganando dinero unas pocas noches a la semana, cuidando a los hijos de la élite”, afirma Giuffre, según un extracto publicado por Vanity Fair.

Desacreditar a Giuffre

En su libro, Giuffre también afirma que el príncipe habría hecho todo lo posible para desacreditarla y dañar su imagen.

La policía de Londres anunció el domingo que está investigando una información de la prensa, según la cual, Andrés habría encargado a un oficial buscar información para desacreditar a Giuffre.

La presión sobre Andrés no se limita al caso Epstein, ya que el diario The Times reveló el martes que el príncipe, que vive en una mansión de 30 habitaciones situada en la residencia real de Windsor, no habría pagado alquiler desde 2003.

Jeffrey Epstein, empresario pedófilo que se suicidó en 2019 | Foto: getty images

The Times se pregunta sobre los ingresos del príncipe, que fue privado por Carlos III de una asignación anual de más de 1,3 millones de dólares, cuando su seguridad —que el rey ya no paga— alcanza unos 4 millones de dólares al año.

La prensa británica informó los últimos meses que Carlos III intentó en vano convencer a su hermano para que renunciara a esta propiedad por otra más modesta en Windsor.

