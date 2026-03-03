¿Qué pasó con Virginia Giuffre? La mujer que fue la primera en denunciar a Jeffrey Epstein

Virginia Giuffre fue una de las denunciantes más influyentes en el escándalo internacional de abuso y tráfico sexual que rodeó al financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Su testimonio no solo ayudó a visibilizar a decenas de víctimas, sino que también involucró a figuras de alto perfil, entre ellas el príncipe británico Prince Andrew.

Giuffre, nacida en 1983 en Estados Unidos, denunció que fue reclutada cuando tenía 16 años por Ghislaine Maxwell, colaboradora cercana de Epstein. Según su versión, Maxwell la introdujo en el círculo del empresario bajo la promesa de oportunidades laborales, pero terminó siendo víctima de explotación sexual.

Durante años, sostuvo que fue obligada a mantener relaciones con Epstein y con hombres influyentes de su entorno.

Virginia Giuffre y Jeffrey Epstein. Foto: ap / getty images

En 2009 presentó una demanda civil contra Epstein y Maxwell en la que alegó que la habían captado siendo menor de edad bajo la falsa promesa de formarse como masajista profesional, cuando en realidad fue integrada a una red de tráfico sexual.

Ese proceso fue uno de los primeros movimientos legales que permitió que su historia se conociera públicamente y abrió la puerta a nuevas denuncias.

Su nombre cobró relevancia mundial cuando acusó públicamente al príncipe Andrés de haber abusado de ella en tres ocasiones en 2001, cuando era menor.

Hillary Clinton niega vínculos con Jeffrey Epstein; su testimonio sacude a Washington

La denuncia tomó fuerza tras la difusión de una fotografía en la que se ve a Giuffre junto al hijo de la reina Isabel II, imagen que se convirtió en una de las piezas más simbólicas del caso. El príncipe negó reiteradamente las acusaciones y aseguró no recordar haberla conocido.

En 2019, en medio del creciente escrutinio público, el príncipe Andrés concedió una controvertida entrevista a la BBC en la que defendió su versión. Sin embargo, la presión mediática y política aumentó, lo que lo llevó a apartarse de sus funciones públicas como miembro activo de la familia real británica.

Virginia Giuffre junto al príncipe Andrés. Foto: Captura X @LatidosDePasion

El proceso avanzó durante meses hasta que, en febrero de 2022, ambas partes anunciaron un acuerdo extrajudicial. Medios británicos señalaron que el monto rondó los 12 millones de libras esterlinas. El acuerdo no implicó admisión de culpabilidad, pero cerró el litigio sin llegar a juicio.

Además de su papel en los tribunales, Giuffre publicó el libro Billionaire’s Playboy Club, una obra autobiográfica en la que relató su experiencia dentro de la red de Epstein y el impacto psicológico de los abusos. El texto se convirtió en una pieza clave para entender la dimensión humana del caso.

Reveladoras fotos de los archivos de Jeffrey Epstein muestran a Stephen Hawking sonriente junto a dos mujeres en bikini

Virginia Giuffre murió a los 41 años el pasado mes de abril. Según informó su familia, falleció en su granja en Australia Occidental, donde se quitó la vida. En marzo de 2025 reportó graves lesiones tras un accidente de tráfico.

“Con el corazón totalmente roto anunciamos que Virginia falleció anoche”, dijo su familia en un comunicado difundido al medio The Independent.