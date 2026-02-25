Mundo

Reveladoras fotos de los archivos de Jeffrey Epstein muestran a Stephen Hawking sonriente junto a dos mujeres en bikini

El Departamento de Justicia incluyó al físico en los archivos del caso Epstein, sin que existan cargos formales en su contra.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
25 de febrero de 2026, 11:38 a. m.
Stephen Hawking, en los archivos Epstein.
Stephen Hawking, en los archivos Epstein. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 3,5 millones de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, entre ellos registros y fotografías que mencionan al físico británico Stephen Hawking en el contexto de una conferencia financiada por el empresario en 2006. No hay indicios en los archivos difundidos de que la aparición del científico implique conducta ilegal.

Entre el material divulgado figura una imagen en la que Hawking aparece sonriente junto a dos mujeres en bikini, sosteniendo lo que parecen ser cócteles mientras toman el sol. Los documentos no precisan la fecha ni el lugar exacto en que fue tomada la fotografía, ni aportan contexto adicional sobre la escena.

Escándalo por los archivos Epstein sacude las carreras de políticos en Estados Unidos y Europa. Estos son los implicados

Hawking formó parte de un grupo de 21 científicos de renombre internacional que asistieron en marzo de 2006 a una conferencia organizada por Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses. El encuentro, titulado ‘La energía del espacio vacío que no es cero’, se celebró en el hotel Ritz-Carlton de St. Thomas e incluyó actividades en Little Saint James, la isla privada del financista.

Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein. Foto: getty images

Una publicación en el blog de la denominada Fundación Jeffrey Epstein VI señalaba que los invitados “podrían reunirse, discutir, relajarse en la playa y hacer un viaje a la cercana isla privada del filántropo científico Jeffrey Epstein, quien financió el evento”. Los asistentes dividieron su tiempo entre St. Thomas y la isla privada, donde Epstein los recibió personalmente.

Mundo

Este es el ranking de los países de Europa que regalan casa o pagan por vivir allí en 2026

Mundo

Los países más felices de América Latina en 2026, ¿en qué puesto quedó Colombia?

Mundo

Así era la lujosa mansión donde fue abatido alias el Mencho, el temido líder narco mexicano más buscado del mundo

Mundo

Se conoce el mensaje que Daniel Sancho, asesino de Edwin Arrieta, le envió a su exnovia desde la cárcel

Mundo

Este es el ranking de los pasaportes más poderosos de Latinoamérica en 2026

Mundo

Así fue el momento en que Enrique Márquez, preso político en Venezuela, apareció por sorpresa en el discurso de Donald Trump

Mundo

“La música es el respiro para el alma”: Germán Espejo Forero, el mecánico que volvió a tocar trompeta tras 50 años

Tecnología

Más allá de la ciencia: la reflexión de Stephen Hawking que explica por qué el silencio fortalece la mente

Tecnología

Stephen Hawking lanzó preocupante advertencia sobre un ‘futuro oscuro’ para la humanidad: “No creo que sobreviva”

Tecnología

Stephen Hawking reveló cuál es la mejor herramienta para afrontar cualquier problema: “La vida sería trágica”

Imágenes difundidas en 2015 mostraron a Hawking participando en actividades sociales durante esa visita, incluida una barbacoa. También se le ofreció un recorrido en submarino alrededor de la isla. Según reportes, la embarcación fue modificada para facilitar su uso por parte del científico, quien vivía con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hacía décadas.

Registros del pedófilo Jeffrey Epstein mencionan a otra víctima de origen colombiano

El nombre de Hawking aparece al menos 250 veces en los archivos, según las búsquedas realizadas en el conjunto de documentos publicados por el Departamento de Justicia. Las autoridades han identificado más de seis millones de registros vinculados al caso Epstein, aunque no se divulgará la totalidad del material.

Stephen Hawking Fallecido científico y físico teórico
Stephen Hawking, el fallecido científico y físico teórico, aparece cientos de veces en los archivos Epstein. Foto: getty images

En correos electrónicos incorporados a expedientes judiciales previos, la fallecida Virginia Giuffre, quien denunció haber sido víctima de abuso por parte de Epstein, afirmó que Hawking habría “participado en una orgía de menores” en la isla. Epstein negó esa acusación y, según esos mismos documentos, dio instrucciones a su colaboradora Ghislaine Maxwell para que ofreciera dinero a conocidos de Giuffre si podían ayudar a refutar las afirmaciones. No existen cargos formales contra Hawking relacionados con esas denuncias.

Entre los archivos también figura un reporte del FBI que recoge un aviso recibido en 2019 en el que una persona aseguró, sin aportar pruebas, que había visto a Epstein y a Hawking en 2011 en un lugar descrito como una “casa de baños”. El informante declaró que “estaba viendo las noticias últimamente y vio a hombres prominentes que estaban en el club en 2011” y añadió que “no eran sólo las niñas las que se veían afectadas por Epstein”. El documento señala que la denuncia no estaba fundamentada.

Difunden video inédito de Ghislaine Maxwell en una cárcel de Estados Unidos dentro de los archivos recién publicados de Jeffrey Epstein

El New York Times informó, en su momento, que Epstein manifestaba interés en el transhumanismo, corriente que sostiene que la humanidad puede avanzar mediante desarrollos tecnológicos como la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Según esos reportes, el financista desviaba conversaciones hacia la idea de mejorar genéticamente a la especie humana y expresó en ocasiones su intención de tener hijos con múltiples mujeres.

Más de Mundo

a

Este es el ranking de los países de Europa que regalan casa o pagan por vivir allí en 2026

el país más feliz del mundo es Finlandia.

Los países más felices de América Latina en 2026, ¿en qué puesto quedó Colombia?

Casa donde fue detenido El Mencho

Así era la lujosa mansión donde fue abatido alias el Mencho, el temido líder narco mexicano más buscado del mundo

Autoridades tailandesas culminaron investigación por asesinato del médico colombiano, Edwin Arrieta, presuntamente a manos del español, Daniel Sancho (izquierda).

Se conoce el mensaje que Daniel Sancho, asesino de Edwin Arrieta, le envió a su exnovia desde la cárcel

a

Este es el ranking de los pasaportes más poderosos de Latinoamérica en 2026

Marquez fue detenido por el régimen en 2024, tras el fraude de las elecciones.

Así fue el momento en que Enrique Márquez, preso político en Venezuela, apareció por sorpresa en el discurso de Donald Trump

Germán Espejo, miembro de la Banda Sinfónica de Anapoima.

“La música es el respiro para el alma”: Germán Espejo Forero, el mecánico que volvió a tocar trompeta tras 50 años

Donald Trump

Donald Trump, en el discurso del estado de la Unión más largo de la historia, prometió enfrentar cualquier amenaza contra EE. UU.

x

Congresista demócrata fue expulsado por segunda vez de un discurso de Donald Trump. Así fue el momento

Noticias Destacadas