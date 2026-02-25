Reveladoras fotos de los archivos de Jeffrey Epstein muestran a Stephen Hawking sonriente junto a dos mujeres en bikini

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 3,5 millones de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, entre ellos registros y fotografías que mencionan al físico británico Stephen Hawking en el contexto de una conferencia financiada por el empresario en 2006. No hay indicios en los archivos difundidos de que la aparición del científico implique conducta ilegal.

Entre el material divulgado figura una imagen en la que Hawking aparece sonriente junto a dos mujeres en bikini, sosteniendo lo que parecen ser cócteles mientras toman el sol. Los documentos no precisan la fecha ni el lugar exacto en que fue tomada la fotografía, ni aportan contexto adicional sobre la escena.

Escándalo por los archivos Epstein sacude las carreras de políticos en Estados Unidos y Europa. Estos son los implicados

Hawking formó parte de un grupo de 21 científicos de renombre internacional que asistieron en marzo de 2006 a una conferencia organizada por Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses. El encuentro, titulado ‘La energía del espacio vacío que no es cero’, se celebró en el hotel Ritz-Carlton de St. Thomas e incluyó actividades en Little Saint James, la isla privada del financista.

Jeffrey Epstein. Foto: getty images

Una publicación en el blog de la denominada Fundación Jeffrey Epstein VI señalaba que los invitados “podrían reunirse, discutir, relajarse en la playa y hacer un viaje a la cercana isla privada del filántropo científico Jeffrey Epstein, quien financió el evento”. Los asistentes dividieron su tiempo entre St. Thomas y la isla privada, donde Epstein los recibió personalmente.

Imágenes difundidas en 2015 mostraron a Hawking participando en actividades sociales durante esa visita, incluida una barbacoa. También se le ofreció un recorrido en submarino alrededor de la isla. Según reportes, la embarcación fue modificada para facilitar su uso por parte del científico, quien vivía con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hacía décadas.

Registros del pedófilo Jeffrey Epstein mencionan a otra víctima de origen colombiano

El nombre de Hawking aparece al menos 250 veces en los archivos, según las búsquedas realizadas en el conjunto de documentos publicados por el Departamento de Justicia. Las autoridades han identificado más de seis millones de registros vinculados al caso Epstein, aunque no se divulgará la totalidad del material.

Stephen Hawking, el fallecido científico y físico teórico, aparece cientos de veces en los archivos Epstein. Foto: getty images

En correos electrónicos incorporados a expedientes judiciales previos, la fallecida Virginia Giuffre, quien denunció haber sido víctima de abuso por parte de Epstein, afirmó que Hawking habría “participado en una orgía de menores” en la isla. Epstein negó esa acusación y, según esos mismos documentos, dio instrucciones a su colaboradora Ghislaine Maxwell para que ofreciera dinero a conocidos de Giuffre si podían ayudar a refutar las afirmaciones. No existen cargos formales contra Hawking relacionados con esas denuncias.

Entre los archivos también figura un reporte del FBI que recoge un aviso recibido en 2019 en el que una persona aseguró, sin aportar pruebas, que había visto a Epstein y a Hawking en 2011 en un lugar descrito como una “casa de baños”. El informante declaró que “estaba viendo las noticias últimamente y vio a hombres prominentes que estaban en el club en 2011” y añadió que “no eran sólo las niñas las que se veían afectadas por Epstein”. El documento señala que la denuncia no estaba fundamentada.

Difunden video inédito de Ghislaine Maxwell en una cárcel de Estados Unidos dentro de los archivos recién publicados de Jeffrey Epstein

El New York Times informó, en su momento, que Epstein manifestaba interés en el transhumanismo, corriente que sostiene que la humanidad puede avanzar mediante desarrollos tecnológicos como la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Según esos reportes, el financista desviaba conversaciones hacia la idea de mejorar genéticamente a la especie humana y expresó en ocasiones su intención de tener hijos con múltiples mujeres.