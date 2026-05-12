Acusado de intentar asesinar a Donald Trump en gala de prensa se declaró inocente. Esto dijo ante el juez

El hombre de California acusado de haber intentado asesinar al presidente estadounidense Donald Trump durante una cena de gala de la prensa en Washington el mes pasado se declaró no culpable.

Cole Allen, de 31 años, se declaró no culpable durante una comparecencia este lunes ante el juez Trevor McFadden en un tribunal federal de distrito en la capital del país. McFadden fijó una audiencia de seguimiento del caso para el 29 de junio.

Hombre siguió comiendo durante el tiroteo en la cena de corresponsales de Donald Trump. Esta fue su insólita explicación

Allen, quien compareció vestido con un mono naranja y esposado, enfrenta cuatro cargos en relación con el ataque del 25 de abril durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel del centro de Washington y podría afrontar cadena perpetua si es declarado culpable.

Está imputado de intentar asesinar al presidente, transportar un arma de fuego y municiones a través de las fronteras estatales con la intención de cometer un delito grave, usar un arma de fuego durante un delito violento y agredir a un agente federal.

La primera dama Melania Trump y el presidente Donald Trump durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton. Foto: AP

Los abogados de Allen buscan que el fiscal general de Estados Unidos en funciones, Todd Blanche, y Jeanine Pirro, la fiscal federal para el Distrito de Columbia, sean apartados del caso porque fueron invitados a la cena.

Según la investigación, este profesor e ingeniero con alta formación académica viajó en tren desde su casa en California hasta Washington con un arsenal que incluía una escopeta, una pistola y numerosos cuchillos.

Publican la selfie del acusado del tiroteo en evento de Trump, minutos antes de ingresar a la Casa Blanca

Allen, que vivía en un suburbio de Los Ángeles, había ingresado como huésped en el hotel Washington Hilton donde se realizaba la gala. Pero nunca llegó a acercarse a Trump ni al resto de los más de 2.000 invitados que asistían a la cena.

El presidente, el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios del gobierno fueron sacados rápidamente del lugar por agentes de seguridad después de que se escucharan disparos.

Trump cena disparos Foto: Montaje realizado por El País con fotos de AFP

En el piso superior, Allen fue reducido y arrestado por las fuerzas del orden casi de inmediato después de irrumpir en un control de seguridad y efectuar un solo disparo, que supuestamente alcanzó en el pecho a un agente del Servicio Secreto, causándole heridas leves.

Trump había boicoteado la tradicional gala durante su primer mandato (2017-2021) y también en 2025, pero decidió asistir este año. Este ataque constituye el tercer intento de asesinato contra Trump, de 79 años, en menos de dos años.

Casa Blanca afirma que el “culto al odio de la izquierda” condujo el ataque en evento de Trump

El presidente republicano fue blanco de un intento de asesinato durante un mitin de campaña presidencial en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado efectuó varios disparos, matando a un asistente e hiriendo levemente al presidente en la oreja. Unos meses después, otro hombre armado fue arrestado en un campo de golf de West Palm Beach, Florida, donde jugaba Trump.

Con información de AFP.