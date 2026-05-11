Rescatan a colombiana víctima de trata de personas en Ecuador: fue contactada a través de TikTok

Una estrategia internacional conocida como Operación Dignidad permitió el rescate de nueve mujeres colombianas que habían sido captadas por redes de trata de personas en distintos países de Europa y América Latina.

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El operativo, desarrollado con la participación de autoridades judiciales de seis naciones y el apoyo de organismos como Interpol y Europol, reveló las despiadadas estrategias de explotación y sometimiento empleadas por organizaciones criminales.

En el transcurso del mes de marzo de 2026, las intervenciones se llevaron a cabo de forma paralela.

De acuerdo con los informes oficiales, las víctimas, reclutadas principalmente a través de engaños difundidos en redes sociales, permanecían bajo supervisión permanente las 24 horas del día y, en varios casos registrados en Ecuador, eran obligadas a consumir sustancias psicoactivas con el fin de reducir su capacidad de reacción y evitar cualquier intento de resistencia.

#Colombia | Hay alerta por el aumento de mujeres colombianas que se vuelven víctimas de la trata de personas en Europa y América Latina. Esta es la historia de una de ellas, quien fue recientemente rescatada.



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Entre las afectadas se encontraba una mujer de 29 años que decidió viajar a Ecuador después de entablar contacto con un hombre a través de la plataforma TikTok, conocido por las autoridades bajo el alias de Kevin.

De acuerdo con el testimonio de su madre, este individuo le habría ofrecido supuestas oportunidades de trabajo y la posibilidad de obtener mayores beneficios económicos.

“Y ella me dijo: ‘Ma, me resultó una oferta de empleo muy buena’. ¿Y en dónde? Ella me dijo: ‘En Ecuador’”, dijo a Noticias Caracol Gloria, madre de la víctima.

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“Él la convenció, le dijo que por ahí había muchas oportunidades de empleo, que por allá se ganaba muy bien”, dijo la madre de Yuly al medio colombiano, y agregó: “Los primeros días ella se comunicaba muy seguido y ya por ahí como al mes dejó de comunicarse. Yo le escribía y nada, no le llegaban los mensajes”.

Los delincuentes utilizan plataformas en línea para atraer a las víctimas a redes de trata de personas, escondiéndose detrás de falsas promesas. Foto: Adobe Stock

Su historia forma parte de un reciente operativo internacional que logró rescatar a casi 20 mujeres en Europa y América Latina.

Por otra parte, las autoridades lograron la captura de 14 individuos presuntamente relacionados con delitos de explotación sexual y trata de personas.

Según las investigaciones, los responsables atraían a sus víctimas mediante falsas promesas difundidas en redes sociales, para posteriormente someterlas a escenarios de explotación, control constante y condiciones inhumanas similares a la esclavitud moderna.

Asimismo, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria aseguró que el operativo internacional no solo permitió recuperar la libertad de las víctimas, sino desarticular las redes criminales encargadas de ejecutar estas actividades ilícitas.

La Policía Nacional de Ecuador continúa las investigaciones para esclarecer los hechos Foto: AFP

Las autoridades llevaron a cabo operativos simultáneos en distintos países con el objetivo de combatir las redes de trata de personas y rescatar a varias víctimas. En España, una mujer fue liberada en la ciudad de Valencia durante una de las intervenciones realizadas por los organismos de seguridad.

De igual manera, en Francia y República Dominicana, las autoridades lograron rescatar a cinco mujeres tras más de 24 horas continuas de trabajos de inteligencia y seguimiento, en una operación coordinada entre diferentes cuerpos investigativos.