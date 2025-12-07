Condenan a integrantes de red de trata de personas que engañaban a mujeres en Medellín

En la tarde de este domingo se conoció la condena, por parte de jueces en Medellín, de tres personas vinculadas con una red de trata de personas que engañaba a mujeres en Medellín con falsas ofertas de trabajo.

De acuerdo con las investigaciones, las tres personas hoy condenadas contactaron a jóvenes en diferentes sectores de Medellín para ofrecerles trabajo como meseras en un bar de Atenas, en Grecia.

Estas personas les prometieron el cielo y la tierra a las víctimas, que cayeron bajo el supuesto de viajar al país europeo a trabajar en un bar con una paga de 100 euros diarios, además de ayuda económica, alojamiento y alimentación.

Vaya sorpresa cuando llegaron a Grecia y fueron despojadas de sus pasaportes y pertenencias, además de ser notificadas de deudas que oscilaban entre los 1.300 y 3.200 euros.

De acuerdo con la investigación recogida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, ese dinero las mujeres debían pagarlo ejerciendo actividades de tipo sexual.

Fueron condenados tres integrantes de una red de trata de personas que contactaban mujeres en Medellín (Antioquia) y las convencían de viajar a Atenas (Grecia) con el supuesto de que trabajarían como meseras en un bar, cuando en realidad las explotaban sexualmente en medio de… pic.twitter.com/bYmEOEzQ9u — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 7, 2025

La información disponible da cuenta de que estas mujeres de Medellín tuvieron que soportar largas jornadas sin descanso y fueron sometidas a violencia psicológica y física, además de terminar incomunicadas de sus familias.

Esta información la tuvo en cuenta un juez especializado de Medellín, quien condenó a las tres personas por los delitos de trata de personas.

Juan David Ceballos Madrid, uno de los condenados, deberá cumplir una pena de seis años y siete meses de prisión por trata de personas; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Mientras tanto, Paola Andrea Acevedo García y Evelin Andrea Gómez Ramírez, respectivamente, recibieron seis años y siete meses de prisión, y tres años y dos meses de prisión al ser halladas responsables del delito de trata de personas.

Este es el modus operandi de este tipo de organizaciones de trata de personas. Recientemente, la Fiscalía y la Dijín presentaron a tres presuntos integrantes de una red que convencía a mujeres con ofertas laborales.

Posteriormente, les quitaba los pasaportes y las obligaba a ejercer servicios sexuales en Baréin para pagar una deuda de 10.000 dólares. Según la Fiscalía, las víctimas —colombianas y venezolanas— eran contactadas en Colombia con promesas de empleo y viajes.