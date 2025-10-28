Su mejor amiga la engañó para venderla y convertirla en una esclava sexual: esta fue la mentira que le dijo

Una historia de terror, eso fue lo que vivió una colombiana que fue engañada por su mejor amiga para convertirla en una víctima de trata de personas. La mujer se vio obligada a acostarse con muchos hombres para pagar una supuesta deuda de 10.000 dólares.

Claudia relató, en diálogo con Noticias caracol, la pesadilla que tuvo que vivir durante varios meses en los que fue una esclava sexual. Ella vivía en Pereira, allí fue donde su supuesta amiga, identificada como Keyla, le propuso que se convirtiera en modelo y viajara a Dubai, donde iba a ganar mucho dinero.

Estas dos personas fueron capturadas por estar vinculadas a esta organización de trata de personas. | Foto: Noticias Caracol

Tras aceptar, viajó desde la capital de Risaralda hasta Bogotá y en el aeropuerto se encontró con otras cinco mujeres. En la terminal aérea fue donde se dio cuenta de un primer engaño: el tiquete no tenía como destino Dubai, sino que iba a Baréin.

“Yo le escribo a mi amiga y ella me dice que eso es cerca y que cuando lleguemos viajamos por tierra”, relató.

Una vez aterrizó, su vida cambió y se dio cuenta de lo que estaba pasando en verdad: Keyla era la jefa de una banda internacional que reclutaba a jóvenes para explotarlas sexualmente.

En ese país se reunió con su amiga y con la pareja que ella tenía, quienes la llevaron a un hotel donde se encontró con mujeres colombianas de diferentes ciudades, quienes también habían caído en la trampa.

“Nos meten a este hotel, nos quitan el pasaporte y nos dicen que hasta que no paguemos la deuda no nos van a devolver los papeles. La deuda era de 10.000 dólares”, comentó.

Desde ese momento se vio obligada a “atender a los clientes”, es decir, acostarse con ellos durante las 24 horas del día. “Tenía que ser constante, si había gente uno tenía que levantarse”, expresó.

Doloroso testimonio de víctima de trata de personas en Medio Oriente. Su mejor amiga la engañó.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/PX8k6JH2Bg — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 28, 2025

Eran alrededor de 50 las mujeres que estaban en el hotel y que eran sometidas a todo tipo de vejámenes por parte de los llamados clientes.

La pesadilla para Claudia cambió después de seis meses. Cuando logró escapar, le avisó a su familia y regresó a Colombia. Sin embargo, todo no acabaría ahí, ya que Keyla conocía todo de su vida y en repetidas oportunidades volvió a buscarla.

“Eran muchas las amenazas y como ella me conocía, sabía en dónde vivía, yo decido irme de Colombia”, señaló.

Una vez se vio fuera del país, Claudia habló con las autoridades y les contó todo lo que había pasado, allí se dio cuenta de que ya le estaban siguiendo la pista a quien era su mejor amiga.

De acuerdo con un oficial, Keyla es una mujer de nacionalidad venezolana que llevaba en Colombia más de nueve años, tiempo en el que se dedicó a engañar mujeres para convertirlas en esclavas sexuales.

Dentro de las amenazas que hacía, según las autoridades, les decía que pondría bombas en las casas de las familias.

Finalmente, los testimonios de las víctimas sirvieron para que la Policía le siguiera la pista a la banda y la desarticulara; capturaron a 10 personas. Además, se rescató a varias mujeres que habían caído en las garras de esta organización.