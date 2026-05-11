Todo listo para el viaje de Donald Trump a China, esta será la delegación que lo acompañará

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este lunes, 11 de mayo, que tanto a su país como a China les aguardan “grandes cosas”, en el marco de la visita que realizará al gigante asiático del 13 al 15 de mayo, y del encuentro que mantendrá con su par Xi Jinping.

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“Tengo muchas ganas de viajar a China, un país increíble, con un líder, el presidente Xi, respetado por todos. ¡Nos esperan grandes cosas a ambos países”, dijo el jefe de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Esta visita oficial fue confirmada el pasado domingo por las autoridades chinas, después de que la misma, prevista para el pasado mes de marzo, tuviera que ser aplazada por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Todo esto, además, después de que la Casa Blanca y Pekín alcanzaran en octubre del pasado 2025 una tregua arancelaria en la ciudad surcoreana de Busan.

Con la delegación enviada por Washington viajarán, según ha precisado un funcionario de la Casa Blanca a Europa Press, los presidentes ejecutivos Elon Musk, de Tesla y SpaceX; Tim Cook, de Apple; Kelly Ortberg, de Boeing; Ryan McInerney, de Visa; Larry Fink, de Blackrock; Stephen Schwarzman, de Blackstone; Brian Sikes, de Cargill, y Jane Fraser, de Citi.

A ellos se suman Jim Anderson, de Coherent; H. Lawrence Culp, de GE Aerospace; David Solomon, de Goldman Sachs; Jaboc Thaysen, de Illumina; Michael Miebach, de Mastercard; Dina Powell McCormick, de Meta; Sanhay Mehrotra, de Micron, y Cristiano Amon, de Qalcomm.

Elon Musk y Tim Cook harán parte de la delegación. Foto: Semana

No obstante, previo a la visita de Trump a China, este mismo lunes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha iniciado un viaje a Corea del Sur y Japón con objeto de mantener una “breve serie de reuniones” con figuras como la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, a quien verá el miércoles en Seúl.