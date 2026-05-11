Germán Vargas Lleras: el entrañable adiós de la Universidad del Rosario, su alma máter

Germán Vargas Lleras solía recordar de manera muy grata su tiempo de estudios en la Universidad del Rosario, a la que llegó a estudiar jurisprudencia en 1982. “La universidad fue para mí un verdadero descubrimiento de cosas nuevas y fue allí donde me surgió cierto interés por hacer política”, contó en uno de sus libros. El claustro le permitió tener una experiencia que él describía como inigualable, pues a la par que estudiaba derecho, entró a ser su asistente en el semanario Nueva Frontera.

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El exvicepresidente fue uno de los más reconocidos egresados de ese claustro académico capitalino y su partida ha generado un enorme dolor en sus aulas. “La Universidad del Rosario se une al duelo nacional por el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, ocurrido el 8 de mayo de 2026. Abogado rosarista y figura central de la vida política colombiana durante las últimas décadas, su trayectoria estuvo marcada por el servicio público y el ejercicio de altas responsabilidades de Estado”, dijo la universidad en un escrito en su honor.

“El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario reconoce en Germán Vargas Lleras a un egresado que honró, desde el ejercicio del servicio público, los principios de esta Casa de Estudios: el rigor jurídico, el compromiso institucional y el servicio al país”, agregó.

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La rectora, Ana Isabel Gómez, aseguró: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras y expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos quienes lo acompañaron a lo largo de su vida pública. El doctor Vargas Lleras representa a una generación de rosaristas que entendió el servicio público como una responsabilidad permanente con el país. Su formación jurídica en nuestras aulas se tradujo en décadas de compromiso con las instituciones de la República, con el desarrollo de las regiones y con la búsqueda del bienestar de los colombianos. Hoy lo recordamos con respeto y gratitud, conscientes de que su trayectoria honró los valores que esta casa de estudios ha cultivado durante más de 370 años”.