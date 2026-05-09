Paloma Valencia le respondió a Margarita Rosa de Francisco por señalamiento que hizo en video: “Tú deberías saberlo”

A pocos días de las elecciones presidenciales, los ánimos políticos en Colombia están a tope. En las últimas horas, la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien es afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro, compartió un video en sus redes sociales en el que señaló a la candidata presidencial Paloma Valencia y al expresidente Álvaro Uribe.

“Ahora tenemos a una señora cuyo ídolo, su propuesta política, tiene que ver con Álvaro Uribe y su manera violenta de ver el país. Mujeres, no pueden permitir que esa figura de mujer las represente”, dijo Margarita Rosa de Francisco en parte de su video.

Tras lo anterior, la candidata Valencia le dejó claro a la actriz “que no hay una única manera de ser mujer ni de representar a las mujeres colombianas”.

“@Margaritarosadf, con la admiración que te mereces como actriz y como mujer que ha abierto puertas en el arte para otras colombianas, quisiera decirte que no hay una única manera de ser mujer ni de representar a las mujeres colombianas. Muchas mujeres son uribistas y otras muchas que no lo son se sienten representadas por mí y mis luchas por las madres cabeza de hogar o las trabajadoras informales. Buscar al hombre detrás de la mujer es además un reflejo machista y tú deberías saberlo”, le dijo puntualmente Valencia a De Francisco, a través de su cuenta en X.