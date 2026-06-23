El llamado de Paloma Valencia tras el comunicado de la Registraduría y el no reconocimiento de resultados por parte de Petro y Cepeda

La senadora Paloma Valencia se pronunció. Lo hizo luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil diera fe de la coincidencia de resultados entre el preconteo y el escrutinio, hecho que confirma la victoria del abogado Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales del 21 de junio y, por tanto, su confirmación como presidente electo de los colombianos.

“Se prueba que el sistema electoral colombiano es robusto y funciona. Los resultados están mostrando que en un 99 % los resultados del preconteo y el escrutinio son idénticos. Señor presidente Gustavo Petro, señor candidato Iván Cepeda, reconozcan los resultados. Colombia tiene un nuevo presidente, Abelardo De La Espriella”, señaló la congresista.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que una vez concluido el escrutinio, que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano.

Cerca de 9.000 personas, entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país, adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas. Asimismo, la entidad destacó que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia.

“De esta forma, cerramos un proceso en el que participaron más de un millón de colombianos que con su esfuerzo contribuyeron a garantizar la integridad y transparencia, junto a la Fuerza Pública y a los demás organismos de control y misiones de observación”, señaló la Registraduría Nacional del Estado Civil, dando por cerrado su rol en estos comicios.

“En un 99.997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces. Ha finalizado el escrutinio de primer nivel que realizan los jueces de la República en 2.992 comisiones escrutadoras. Cerca de 9.000 jueces y notarios encabezaron este escrutinio a nivel nacional”, señaló el organismo electoral.

Registraduría: “En un 99,997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces”

La manada del Tigre: este es el equipo con el que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia

Iván Cepeda no cumplió al pie de la letra la lección que Gustavo Petro, aprendió a rajatabla en 2022 cuando le ganó a Rodolfo Hernández la Presidencia por más de 700.000 votos. Y olvidó —o no lo puso en práctica— que una campaña por la Casa de Nariño es como una especie de sancocho que tiene varios ingredientes para alcanzar la receta perfecta.

El candidato presidencial del Pacto Histórico creyó —a juicio de los propios líderes que lo rodean— que exclusivamente con la izquierda radical y una porción del centro, que quedó a la deriva tras la primera vuelta, podría terciarse la banda presidencial y convertirse en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Ese es uno de los errores que hicieron que Abelardo De La Espriella lo aventajara por escasos 249.824 votos en las urnas de este domingo, cuando el hoy presidente electo, obtuvo 12.957.471 respaldos. Ante la cerrada diferencia, cualquier voto o respaldo en favor de la izquierda habría volteado el resultado.

Cepeda se quedó exclusivamente con la izquierda radical. Y no logró conseguir que gran parte de los indecisos y el centro ideológico estuvieran de su lado. Claudia López, por ejemplo, lo respaldó la última semana, pero reconoció tan pronto pasó la primera vuelta que no endosaba votos. Obtuvo menos de 225.000 respaldos el pasado 31 de mayo y ni siquiera alcanzó el umbral. Juan Daniel Oviedo y Sergio Fajardo se quedaron quietos.

Tras su derrota, SEMANA conoció que la coordinación de cuidado del voto y la gerencia del día de elecciones de la campaña de Cepeda activaron una convocatoria masiva de abogados y testigos para revisar el escrutinio mesa a mesa. Desde la noche del domingo, el equipo trabaja en la verificación de votos, actas y radicando reclamaciones que deberán ser resueltas antes del resultado oficial.

El equipo está conformado por Juan Felipe Harman, gerente del día de elecciones; Miguel Ángel del Río, jefe jurídico de la campaña, y los abogados Luciano Sanín, Alí Bantú Ashanti, y el representante Alirio Uribe.

La narrativa que se impulsa es que existe un empate técnico y que, como en las elecciones legislativas de 2022, en las que lograron cerca de 500.000 votos adicionales, podrían revertir la elección y lograr los votos necesarios para ganar.

Por otro lado, la campaña de De La Espriella sostiene que ganó, victoria que contó con palabras de felicitación de los principales líderes del mundo, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, su equipo, conformado por Nicolás Farfán, gerente del día de las elecciones y exregistrador delegado para lo Electoral, y abogados expertos como Santiago Rodríguez, están alerta frente a los intentos del petrismo de revertir el resultado e intentar desconocer la victoria.