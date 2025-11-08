CONFIDENCIALES

Germán Vargas Lleras asistirá este martes a una reunión con su bancada de congresistas de Cambio Radical

En el encuentro también estará presente Fuad Char y allí se ultimarán detalles de las listas al Senado y la Cámara de esa colectividad para 2026.

8 de noviembre de 2025, 7:23 a. m.