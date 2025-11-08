Suscribirse

CONFIDENCIALES

Germán Vargas Lleras asistirá este martes a una reunión con su bancada de congresistas de Cambio Radical

En el encuentro también estará presente Fuad Char y allí se ultimarán detalles de las listas al Senado y la Cámara de esa colectividad para 2026.

Redacción Confidenciales
8 de noviembre de 2025, 7:23 a. m.
German Vargas Lleras
Germán Vargas Lleras. | Foto: COLPRENSA

Tras siete meses de ausencia en eventos públicos, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras reaparecerá en una reunión de bancada de Cambio Radical que se hará este martes 11 de noviembre en Bogotá.

En el encuentro también estará presente Fuad Char y allí se ultimarán detalles de las listas al Senado y la Cámara de esa colectividad para afrontar la contienda de 2026.

Contexto: Germán Vargas Lleras destapa su estrategia para las elecciones del 2026: “Se acaba el tiempo”

Por ahora, el tema presidencial no se tocará, pero no cabe duda de que algunos congresistas le pedirán nuevamente a Vargas Lleras que sea candidato. La última vez que se le vio públicamente al líder de Cambio Radical fue en abril, en una gira por el departamento de Caquetá. Tras ese recorrido, se sometió a una cirugía y tratamientos médicos, de los que se recupera satisfactoriamente.

