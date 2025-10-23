En medio de la carrera presidencial por el 2026, en la que ya hay una decena de candidatos en el partidor, un sector de Cambio Radical está pidiendo que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se lance a los comicios.

El senador Carlos Fernando Motoa, de esa bancada, es uno de ellos. “En tiempos de activistas lo que falta son estadistas. Por eso Germán resuena en las calles y en conversaciones casuales, donde la conclusión siempre es la misma: ese es el indicado”, afirmó.

En tiempos de activistas lo que falta es estadistas. Por eso Germán resuena en las calles y en conversaciones casuales, donde la conclusión siempre es la misma: ese es el indicado. pic.twitter.com/j5TaAEE00Z — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) October 22, 2025

Ese pedido ya ha sido respaldado por otros congresistas de la bancada. El senador Antonio Zabaraín aseguró: “100% de acuerdo”.