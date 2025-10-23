Suscribirse

Confidenciales

Piden que Germán Vargas Lleras sea candidato presidencial: esta fue la valla que instalaron

Un senador de Cambio Radical está impulsando el nombre del político, destacando que se trata de un “estadista”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 2:31 p. m.
German Vargas Lleras
German Vargas Lleras aún no ha confirmado que se vaya a lanzar a la carrera presidencial. | Foto: COLPRENSA

En medio de la carrera presidencial por el 2026, en la que ya hay una decena de candidatos en el partidor, un sector de Cambio Radical está pidiendo que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se lance a los comicios.

El senador Carlos Fernando Motoa, de esa bancada, es uno de ellos. “En tiempos de activistas lo que falta son estadistas. Por eso Germán resuena en las calles y en conversaciones casuales, donde la conclusión siempre es la misma: ese es el indicado”, afirmó.

Ese pedido ya ha sido respaldado por otros congresistas de la bancada. El senador Antonio Zabaraín aseguró: “100% de acuerdo”.

Hasta el momento, Germán Vargas Lleras no ha confirmado que se vaya a lanzar a la Presidencia, sin embargo, hay varios sectores que han sacado a relucir su nombre en medio de las discusiones que se dan sobre el panorama electoral para el próximo año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Concepto sobre extradición de alias Araña demuestra que la Segunda Marquetalia perdió toda finalidad política

2. Este es el río donde hay toneladas de oro; le pertenece todo a un solo país

3. Cabecilla del Tren de Aragua podrá ser extraditado a Chile tras concepto de la Corte Suprema

4. Los motivos por los que Efraín Cepeda dice que la constituyente es un “cuento chino”

5. Congresista petrista ve “fuerte” a Abelardo de la Espriella en las presidenciales: envió duro mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Germán Vargas LlerasCambio RadicalElecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.