Cambio Radical definirá a qué candidato presidencial respaldará

El partido de Germán Vargas Lleras convocó a una reunión de la bancada de congresistas el miércoles 18 de marzo.

Redacción Confidenciales
13 de marzo de 2026, 11:58 p. m.
Germán Vargas Lleras. Foto: COLPRENSA

En los últimos días, ha habido preocupación por la salud de Germán Vargas Lleras. Un mensaje del expresidente Álvaro Uribe encendió las alarmas y generó una ola de solidaridad con el exvicepresidente.

Mientras tanto, Cambio Radical, su partido político, convocó a una reunión de la bancada de congresistas el miércoles 18 de marzo, a las 4:00 p. m., en el Hotel Hilton, donde definirán si respaldan o no una candidatura presidencial. La convocatoria la hizo el director del partido, Germán Córdoba. Vargas Lleras no asistirá. En las últimas reuniones, el exvicepresidente ha estado presente de manera virtual.