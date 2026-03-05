Exvicepresidente Germán Vargas Lleras reaparece en fotografía junto a su nieto después de publicar un video que generó reacciones

Horas después de que Cambio Radical divulgará un video promocional que generó todo tipo de reacciones porque exalta la vida política y pública del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y que llevó a varios sectores políticos a especular sobre su posible participación en la carrera presidencial, se conoció una fotografía del líder político que está desaparecido del escenario público desde hace varias semanas.

La divulgó Clemencia Vargas, su hija, a través de sus redes sociales. El exvicepresidente se ve sentado, de gorra, mirando fijamente y con rostro de ternura a su nieto Agustín, quien también lo observa detenidamente.

La imagen es reciente y se registró en un apartamento en Bogotá, la ciudad donde permanece Vargas Lleras, ya recuperado, después de recibir tratamiento médico en Estados Unidos.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras y Agustín, su nieto. Foto: Clemencia Vargas.

El exvicepresidente completó un mes sin escribir columnas de opinión en el diario El Tiempo. Y aunque algunos sectores políticos especulan sobre su estado de salud, otros no descartan que la publicación reciente de su video institucional, en el que se observa la figura de Vargas Lleras en un escritorio y una bandera de Colombia, se trate de una estrategia para generar un contundente golpe de opinión y anunciar una aspiración política.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras y su video divulgado este martes, 3 de marzo. Foto: Pantallazo video Germán Vargas Lleras.

Otros, menos optimistas, estiman que este video busca generar expectativa y arrastrar votos en las urnas este 8 de marzo en favor de los candidatos al Senado y Cámara de Cambio Radical.

“Nunca habíamos tenido un desgobierno como este; el mensaje del exvicepresidente Germán Vargas Lleras es claro para que el 8 de marzo la gente salga a votar y cambie el rumbo del país”, le dijo a SEMANA el congresista Julio César Triana.