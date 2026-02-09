El rey Carlos III, dispuesto a colaborar en la investigación contra su hermano el príncipe Andrés por el caso Epstein

El rey Carlos III manifestó su disposición a cooperar con las autoridades británicas en caso de que sea requerido en el marco de las nuevas y “preocupantes” acusaciones que rodean a su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el fallecido financiero Jeffrey Epstein. Así lo señaló este lunes un portavoz del Palacio de Buckingham a través de un comunicado oficial.

Según la Casa Real, el monarca ha expresado de manera reiterada su inquietud frente a las denuncias que continúan surgiendo sobre la conducta de su hermano. “El rey ha dejado claro, en palabras y a través de acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre las alegaciones que continúan saliendo a la luz sobre la conducta del señor Mountbatten-Windsor”, indicó el portavoz.

El comunicado subrayó que corresponde exclusivamente al expríncipe Andrés responder por las acusaciones que pesan en su contra. No obstante, el Palacio aclaró que, si la policía de Thames Valley solicita información o colaboración, la familia real está “dispuesta” a cooperar plenamente, tal como se espera en estos casos.

Asimismo, el portavoz reiteró la postura de la Corona frente a las víctimas de abusos: “Como han declarado anteriormente, los pensamientos y la solidaridad de sus majestades están y estarán con las víctimas de cualquier forma de abuso”.

Andrés Mountbatten-Windsor y Jeffrey Epstein.

Por ahora, Buckingham precisó que ninguna autoridad policial ha contactado a miembros de la familia real en relación con las recientes acusaciones, incluidas las presuntas filtraciones de información confidencial que Andrés habría compartido con Epstein durante su etapa como enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión.

Preocupación real

La Policía ha informado que revisará nuevas acusaciones en contra de Andrew Mountbatten-Windsor tras la difusión de tres millones de archivos sobre el caso Epstein. En concreto, el magnate estadounidense habría enviado a una segunda mujer para que Andrés mantuviese relaciones sexuales con ella en 2010.

Entre los nuevos documentos difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense figuran varias fotografías en las que el expríncipe Andrés aparece de rodillas junto a una mujer no identificada en un espacio interior que coincidiría, según BBC Verify, con el interior de la mansión de Epstein en Nueva York.

Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, se mostraron “profundamente preocupados” por las informaciones que han salido a la luz en los últimos días sobre el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, que involucra a Andrés Mountbatten-Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra.

El prínicipe Guillermo y su esposa, Catalina, declararon su preocupación por el caso.

El príncipe Guillermo se encuentra en Arabia Saudí este lunes como parte de una gira de tres días por Oriente Próximo. Está previsto que se reúna con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, en medio del escándalo en la familia real británica por el caso Epstein, que ha llevado a la expulsión de Andrés de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres.

“Puedo confirmar que el príncipe y la princesa de Gales están profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos están centrados en las víctimas”, ha expresado un portavoz del Palacio de Kensington en declaraciones a la prensa desde Riad.

Cabe recordar que Virginia Giuffre acusó al tercer hijo de Isabel II de haber abusado de ella cuando esta era aún menor de edad, siendo víctima de la red de pedofilia liderada por Epstein, quien fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000.

El expríncipe siempre ha defendido su inocencia y trató en vano de tumbar la denuncia civil presentada por Giuffre, que se suicidó el 25 de abril de 2025. El principal argumento de su defensa giraba en torno a un pacto extrajudicial suscrito por la demandante y por Einstein en 2009, según el cual la víctima habría acordado no emprender ninguna acción legal contra otras personas.

