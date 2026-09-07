Diosdado Cabello vuelve a hablar de elecciones y asegura que el chavismo “está listo para ganar”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la organización oficialista está preparada para participar en cualquier proceso electoral que sea convocado en el país y afirmó que su estructura política se mantiene desplegada en todo el territorio nacional con el objetivo de obtener una nueva victoria en las urnas.

Durante declaraciones difundidas por medios venezolanos, el también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz sostuvo que el partido gobernante no depende de una fecha específica para iniciar su preparación electoral y afirmó que cuenta con la capacidad organizativa necesaria para afrontar unos comicios en cualquier momento.

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“Si a nosotros nos dicen las elecciones son mañana, hagamos elecciones mañana. Tenemos presencia en todo el territorio nacional”, manifestó Cabello.

El dirigente chavista señaló que el PSUV ha mantenido su trabajo de movilización y organización política a través de sus estructuras regionales y locales, al tiempo que destacó las actividades adelantadas de cara a la consulta prevista para el próximo 18 de octubre y que “está listo para ganar”.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Foto: AFP

Según explicó, la organización ha realizado asambleas, reuniones y jornadas de trabajo en distintas regiones del país como parte de su estrategia de participación política. “Nosotros estamos listos, siempre hemos estado listos”, afirmó.

Cabello insistió en que la prioridad del oficialismo no es únicamente participar en futuras elecciones, sino obtener la victoria. En ese sentido, aseguró que el PSUV mantiene una estrategia permanente de organización y movilización electoral. “En elecciones, no nos gusta la medalla de plata. Nos gusta ganar y nos organizamos para ganar”, expresó.

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Las declaraciones se producen en momentos en que distintos sectores políticos venezolanos mantienen expectativas sobre eventuales convocatorias electorales en los próximos meses, mientras continúan los contactos entre el gobierno y sectores de la oposición para abordar diversos temas políticos e institucionales.

Durante su intervención, Cabello también defendió la cohesión interna del partido y afirmó que la organización respaldará de manera unificada las decisiones que se adopten sobre futuros procesos electorales. “Lo que sí te puedo garantizar es que el día que correspondan, este partido estará como un solo bloque unido apoyando la decisión que se tome. Ahí no hay margen para nada”, sostuvo.

Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Foto: Getty Images

El dirigente oficialista aprovechó además para cuestionar a sectores de la oposición venezolana, a los que acusó de reclamar elecciones y posteriormente rechazar o desconocer los procesos cuando son convocados. “Quienes hoy quieren elecciones, cuando los llaman a elecciones dicen que no están listos, dicen que no van a participar”, afirmó.

Cabello también aseguró que algunos sectores opositores han desconocido resultados electorales cuando estos les han sido adversos. “En el fondo ellos no respetan lo electoral, está demostrado por ellos”, señaló.

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Asimismo, hizo referencia a la Asamblea Nacional elegida en 2015 y afirmó que, cuando la oposición ha obtenido victorias electorales, ha intentado utilizar las instituciones para desplazar al Ejecutivo. “Cuando ganan, entonces desde la Asamblea Nacional quieren destituir al presidente de la República”, manifestó.