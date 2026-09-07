¿Se abre una nueva puerta para la paz? Estados Unidos impulsa negociaciones entre Rusia y Ucrania

Uno de los principales negociadores de Estados Unidos en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania destacó este lunes los avances obtenidos durante las conversaciones sostenidas el fin de semana en Moscú y Kiev.

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El enviado especial Steve Witkoff aseguró que los encuentros permitieron lograr un “progreso sustancial” y sugirió que el proceso podría avanzar hacia nuevas negociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

“Se logró un progreso sustancial, incluida la disposición para programar nuevas conversaciones trilaterales”, escribió Witkoff en su cuenta de X.

El enviado estadounidense adelanta las negociaciones junto con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Ambos han mantenido contactos con representantes de los dos países enfrentados desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

La visita realizada durante el fin de semana marcó, además, el primer viaje de Witkoff a Kiev en el contexto de la guerra, que comenzó en 2022 con la invasión rusa.

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Un alto funcionario ucraniano señaló a la AFP el domingo que los representantes estadounidenses presentaron nuevas propuestas para intentar poner fin al conflicto. Según el funcionario, las iniciativas serían “más eficaces”.

Sin embargo, el panorama continúa siendo incierto. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió que es probable que los enfrentamientos se prolonguen durante el invierno boreal, pese a los nuevos esfuerzos diplomáticos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Desde Moscú, el Kremlin tampoco cerró la puerta a la posibilidad de mantener conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania, una alternativa que podría representar un nuevo intento de acercamiento entre las partes.

Los negociadores rusos y ucranianos se reunieron por última vez en febrero en Ginebra, durante unas conversaciones organizadas por Estados Unidos. Sin embargo, el encuentro terminó sin acuerdos sobre uno de los principales obstáculos para avanzar en las negociaciones: las cuestiones territoriales.

Los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington habían perdido fuerza en los últimos meses, mientras el Gobierno de Trump desviaba su atención hacia la guerra con Irán.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Mientras tanto, la guerra continúa dejando graves consecuencias humanitarias. La invasión de Ucrania ha causado la muerte de al menos 15.000 civiles, de acuerdo con cifras de las Naciones Unidas. No obstante, el organismo internacional ha advertido que el número real de víctimas probablemente sea mayor.

Las nuevas conversaciones podrían representar una oportunidad para reactivar la vía diplomática, aunque las diferencias entre Moscú y Kiev siguen siendo un obstáculo para alcanzar un acuerdo definitivo.

*Con información de AFP