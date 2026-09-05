Estados Unidos informó este sábado sobre la destrucción de tres barcos petroleros que pertenecerían a la Guardia Revolucionaria iraní, en respuesta a un ataque contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz.

Donald Trump presenta a Ormuz como “nuevo territorio de EE. UU.” en medio de tensiones con Irán

Las fuerzas estadounidenses “inutilizaron permanentemente” los petroleros de la Guardia Revolucionaria ‘M/T Downy’, cerca de la costa de la isla de Jarg, y ‘M/T Stark 1’, cerca de Jask, además de “destruir completamente” el petrolero vacío ‘M/T Kylo’, conocido también como ‘Noxen’, en el golfo de Omán, tras impactar varios “lugares de importancia crítica” para dejarlo inoperable, luego de ordenar a la tripulación abandonar la nave.

El ataque se produjo en represalia por el lanzamiento de misiles balísticos por parte de la Guardia Revolucionaria contra dos buques de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas regionales. “Un portaaeronaves estadounidense y un destructor de misiles guiados evitaron varios ataques no provocados de Irán. Ningún militar estadounidense resultó herido”, explicó el Mando Central estadounidense.

Los tres petroleros destruidos en represalia pertenecían a la “red fantasma” de Irán, que sirve para financiar a la Guardia Revolucionaria, según el comunicado militar estadounidense, que destaca que los tres barcos “no tenían medios para defenderse”.

“Que el mensaje para la Guardia Revolucionaria quede claro: si disparas contra dos de nuestros buques, te aplicaremos un mayor coste económico y eliminaremos tres de los vuestros”, argumentó el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Brad Cooper.

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán también se da en el mar?

“No vamos a vacilar en defender a las fuerzas estadounidenses y, si fuera necesario, destruir la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán”, añadió.

En un video difundido por Centcom, se ven las bolas de fuego que siguieron a los impactos de los proyectiles contra los buques.

Estados Unidos busca asfixiar económicamente a Irán y mantiene latente la amenaza de una acción militar. La presión incluye el bloqueo de sus puertos.

El Comando Central de Estados Unidos aseguró que destruyó tres buques cisterna iraníes en respuesta a ataques con misiles contra dos buques de guerra de la Marina estadounidense. Foto: Captura de pantalla

Teherán, por su parte, ha bloqueado el tráfico comercial a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Ambas partes intercambiaron fuego a principios de esta semana.

*Con información de AFP y Europa Press