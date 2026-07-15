Revelan el plan de Diosdado Cabello para que su hija sea candidata a la Presidencia de Venezuela

Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del chavismo, estaría moviendo fichas para asegurar la continuidad de su poder dentro de la posible transición democrática en Venezuela. Así lo revela un extenso reportaje publicado por The New York Times, que sostiene que el dirigente oficialista impulsa a su hija, Daniella Cabello, como posible candidata del partido de gobierno en potenciales elecciones.

De acuerdo con el diario, varias personas cercanas al gobierno venezolano señalaron que Cabello busca fortalecer su posición dentro del llamado “triunvirato” que actualmente concentra el poder junto a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. En ese contexto, estaría promoviendo la figura de su hija, quien actualmente se desempeña como ministra de Turismo.

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Según las fuentes citadas por The New York Times, el entorno de Cabello considera que Daniella Cabello, de 30 años, podría tener mejores perspectivas electorales que la propia Delcy Rodríguez, cuya popularidad se habría deteriorado en los últimos meses y que, según varias encuestas, perdería en cualquier encuesta contra la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

Delcy Rodríguez y Daniella Cabello. Foto: Getty Images / Gobierno de Venezuela

El reportaje señala que tanto Cabello como sus aliados han defendido internamente esa tesis mientras se intensifican las disputas por el futuro liderazgo del chavismo.

La revelación aparece en medio de un perfil sobre la transformación política de Diosdado Cabello tras la captura de Nicolás Maduro. El periódico estadounidense describe cómo el dirigente, que durante años fue uno de los rostros más duros del chavismo y el sentimiento antiestadounidense, ha moderado su discurso y ha pasado a desempeñar un papel clave en la cooperación entre sectores del Gobierno venezolano y funcionarios estadounidenses.

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El reportaje sostiene que Cabello conserva una enorme influencia dentro de las fuerzas armadas, los organismos de seguridad y grupos armados afines al chavismo, lo que le ha permitido mantenerse como una figura central dentro del poder venezolano pese a los cambios ocurridos tras la salida de Maduro.

Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Foto: Getty Images

La posible candidatura de Daniella Cabello también podría interpretarse como un nuevo capítulo en la disputa interna por la sucesión política dentro del oficialismo. Aunque públicamente el chavismo ha mostrado unidad alrededor de Delcy Rodríguez, se advierte sobre tensiones entre distintos sectores que buscan posicionarse de cara a eventuales procesos electorales.

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Hasta el momento, ni Diosdado Cabello ni Daniella Cabello han reaccionado públicamente a la información publicada por The New York Times. Tampoco se ha anunciado oficialmente una candidatura de la actual ministra de Turismo, ya que aún el escenario de elecciones parece lejano, a pesar de las presiones de Estados Unidos a que se establezca un calendario electoral preciso.