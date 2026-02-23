Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, presume en video de su relajada vida como ministra de Turismo en el gobierno de Delcy Rodríguez: “Llegué a la oficina con lentes oscuros”

Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, es ministra de Turismo en el régimen venezolano desde el 2 de febrero de 2026. Ese día, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, integró en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial y tras la captura de Nicolás Maduro.

Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.

Delcy Rodríguez nombra a hija de Diosdado Cabello en poderoso cargo en el Gobierno venezolano

Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas. Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.

Daniella Cabello “asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, publicó la presidenta interina en Telegram.

La nueva ministra de Turismo fue sancionada por el Tesoro estadounidense en 2024 al acusarla de apoyar órdenes de Maduro de “reprimir a la sociedad civil” para declararse ganador de los comicios de ese año, el 28 de julio de 2024, “fraudulentamente”.

Ese mismo año, fue nombrada por Maduro como jefa de la Agencia de promoción de exportaciones de Venezuela y de un ente denominado Marca País Venezuela para la promoción turística.

Diosdado Cabello encarna el ala radical del chavismo y es considerado uno de los dirigentes más poderosos del oficialismo. Además de ministro de Interior es el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Su familia ha ostentado altos cargos en la administración pública en la era chavista. Marleny Contreras, su esposa, ocupó el ministerio de Turismo en 2015 durante el primer mandato de Maduro luego del fallecimiento de Hugo Chávez. Su hermano, José David Cabello, está al frente del ente recaudador de impuestos (Seniat) desde 2008.

Como ministra, la hija de Cabello publicó un video. “A ver, un poquito de mi día. Hoy llegué muy temprano a la oficina con lentes oscuros porque no me dio tiempo de arreglarme antes de salir de mi casa. Dejé a Dana en el cole y llegué con el margen de tiempo suficiente para estar lista justo antes de la reunión preparatoria para la participación de Venezuela en la Feria Internacional de Anato, Asociación Colombiana de agencias de viaje y turismo, que será la próxima semana en la ciudad de Bogotá. Soy de las que escribe antes de una presentación porque me gusta tener las ideas frescas, incluso si ya tengo líneas discursivas”, aseguró Daniella Cabello.

“Y bueno, mi parte menos favorita es cambiarme los zapatos de goma por tacones, aunque sabemos que es necesario. Y cuando estábamos listos, bajamos a recibir a las más de 30 empresas que estarán acompañando la delegación del Ministerio de Turismo en esta feria tan estratégica para la región. Es un espacio de promoción y posicionamiento de nuestros productos turísticos, nuestra cartera de inversión, de generar acuerdos y alianzas efectivas que se traduzcan en resultados positivos para el motor turismo. Además, agradeciendo siempre la confianza y el compromiso del empresariado venezolano en seguir aportando el crecimiento económico de nuestro país. Terminando la reunión, a buscar a Dana al cole y de regreso a la oficina para continuar con un día productivo”, puntualizó.

Daniella Cabelló estudió Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, pero nunca terminó. Tiene 33 años y su escala a nivel personal y profesional ha estado ligada, por completo, a ser la hija de Diosdado Cabello. Su vida resulta un contraste a las de millones de venezolanos, afectados por el régimen del que su padre hace parte.

Este es el video publicado por Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, una de las personas más clave del régimen venezolano: