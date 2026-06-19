Congresistas de EE. UU. salen en defensa de Abelardo De La Espriella y arremeten contra Petro

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, un grupo de congresistas republicanos de Estados Unidos salió en defensa del candidato Abelardo De La Espriella y cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro y al aspirante de izquierda, Iván Cepeda.

La iniciativa fue liderada por la congresista cubanoestadounidense María Elvira Salazar, quien publicó en sus redes sociales una carta enviada al secretario de Estado, Marco Rubio; al fiscal general interino, Todd Blanche; y al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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“Este domingo, los colombianos tomarán una de las decisiones más trascendentales en la historia de su nación. Elegirán entre la libertad y el fracaso”, escribió Salazar. La congresista aseguró además que no permanecerá en silencio mientras, según ella, “el ala socialista del Partido Demócrata lanza una campaña de desprestigio contra Abelardo De La Espriella e intenta influir en unas elecciones soberanas”.

La carta, firmada también por los representantes republicanos Carlos Giménez, Christopher Smith y Bill Huizenga, responde a otra comunicación enviada previamente por legisladores demócratas sobre las elecciones colombianas.

La representante María Elvira Salazar lideró la misiva. Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

En el documento, los congresistas sostienen que las acusaciones dirigidas contra De La Espriella buscan favorecer políticamente a Cepeda. “Los demócratas socialistas solo intentan defender la fallida presidencia de Gustavo Petro”, afirmaron.

Los republicanos también defendieron al candidato colombiano frente a cuestionamientos sobre su trayectoria. “Abelardo De La Espriella no es culpable de nada más que de ser un abogado exitoso”, señalaron, agregando que las autoridades estadounidenses no han encontrado elementos que justifiquen investigaciones en su contra.

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La carta dedica además varios apartados a destacar las propuestas de De La Espriella en materia de seguridad y economía. Según los congresistas, el candidato plantea combatir el narcotráfico, reducir el gasto público y simplificar el sistema tributario colombiano. “Al reducir el déficit y bajar los impuestos, la inversión volverá a fluir hacia Colombia como lo hacía antes de que Petro la ahuyentara”, escribieron.

El secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

El mensaje concluye con un respaldo explícito a la candidatura del abogado cordobés: “Por favor, continúen apoyando la decisión correcta para Colombia: Abelardo De La Espriella”.

El pronunciamiento se suma a otros respaldos recientes provenientes de sectores conservadores de Estados Unidos hacia De La Espriella. En las últimas semanas, Salazar ya había expresado públicamente su apoyo al candidato colombiano, mientras que el presidente Donald Trump también manifestó su respaldo a de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial en tres oportunidades diferentes a lo largo de las últimas semanas.