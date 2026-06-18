“Colombia merece algo mejor”: María Elvira Salazar arremete contra Gustavo Petro a días de las elecciones

A través de su cuenta de X, la representante a la Cámara de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, volvió a arremeter contra el presidente Gustavo Petro de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, donde el mandatario ha mostrado su apoyo al candidato del Pacto Histórico.

El mensaje de la congresista llegó en respuesta a una noticia donde el embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, respondió a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta campaña de desprestigio contra la primera dama, Verónica Alcocer, desmintiendo cualquier información negativa hacia ella.

María Elvira Salazar pide incluir en la lista OFAC a quienes cometan fraude electoral en la segunda vuelta presidencial en Colombia

“El Gobierno de Petro ha desprestigiado a Colombia ante el mundo, deshaciendo en pocos años lo que generaciones de colombianos construyeron con esfuerzo, sacrificio y valentía. Colombia merece algo mejor”, dijo en su mensaje a través de su cuenta de X la congresista del Partido Republicano, que ha sido una férrea opositora al mandatario colombiano.