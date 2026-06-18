“Colombia merece algo mejor”: María Elvira Salazar arremete contra Gustavo Petro a días de las elecciones

A través de su cuenta de X, la representante a la Cámara de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, volvió a arremeter contra el presidente Gustavo Petro de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, donde el mandatario ha mostrado su apoyo al candidato del Pacto Histórico.
El mensaje de la congresista llegó en respuesta a una noticia donde el embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, respondió a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta campaña de desprestigio contra la primera dama, Verónica Alcocer, desmintiendo cualquier información negativa hacia ella.
El gobierno de Petro ha desprestigiado a Colombia ante el mundo, deshaciendo en pocos años lo que generaciones de colombianos construyeron con esfuerzo, sacrificio y valentía.— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) June 18, 2026
Colombia merece algo mejor. https://t.co/PeiefRNGYW
“El Gobierno de Petro ha desprestigiado a Colombia ante el mundo, deshaciendo en pocos años lo que generaciones de colombianos construyeron con esfuerzo, sacrificio y valentía. Colombia merece algo mejor”, dijo en su mensaje a través de su cuenta de X la congresista del Partido Republicano, que ha sido una férrea opositora al mandatario colombiano.