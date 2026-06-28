La congresista estadounidense María Elvira Salazar volvió a lanzar duras críticas contra el gobierno venezolano.

A través de sus redes sociales, la representante republicana por Florida denunció que, en medio de la emergencia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela.

🔴 Venezuela este domingo, 28 de junio, EN VIVO | Terremotos dejan casi 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos

María Elvira Salazar denuncia bloqueo de ayuda humanitaria en Venezuela

El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez estaría bloqueando la entrada de ayuda humanitaria y de equipos internacionales de rescate mientras, según afirmó, todavía habría personas atrapadas bajo los escombros.

“Es criminal que Delcy Rodríguez y su régimen sigan bloqueando la entrada de equipos internacionales de rescate y ayuda humanitaria mientras hay venezolanos atrapados bajo los escombros”, dijo la congresista en redes.

La publicación de Salazar generó reacciones en medio de una crisis que mantiene a equipos de emergencia trabajando contra el tiempo para localizar sobrevivientes y atender a las comunidades afectadas.

Los terremotos que golpearon Venezuela provocaron una grave emergencia, especialmente en zonas costeras como La Guaira.

Se registraron colapsos de estructuras y operaciones de búsqueda entre los escombros.

La denuncia de María Elvira Salazar ocurre en medio de cuestionamientos sobre la gestión de la emergencia en Venezuela.

Sus declaraciones apuntan a una de las principales críticas de sectores opositores al gobierno venezolano: el control estatal sobre la respuesta ante una crisis de gran magnitud.

La polémica aumentó luego de que las autoridades venezolanas establecieran restricciones de acceso a zonas como La Guaira para organizar las labores de rescate, una medida que el gobierno justificó por razones logísticas y de seguridad.

Pese a las dificultades y demoras, organismos internacionales y equipos de distintos países han reportado su llegada a Venezuela para apoyar las operaciones de búsqueda y asistencia.

Incluso la ONU anunció la coordinación del despliegue de ayuda internacional.

Mientras avanzan las labores de recuperación, la emergencia en Venezuela continúa marcada por el desafío de atender a miles de afectados y coordinar la llegada de asistencia.

Esto, en medio de una fuerte disputa política entre el gobierno venezolano y sus críticos internacionales.

Diputada María Elvira Salazar @RepMariaSalazar · 2h Es criminal que Delcy Rodríguez y su régimen sigan bloqueando la entrada de equipos internacionales de rescate y ayuda humanitaria mientras hay venezolanos atrapados bajo los escombro

María Elvira Salazar se pronuncia sobre la crisis en Venezuela

En una primera publicación, María Elvira Salazar había advertido que la emergencia en Venezuela no terminará con las labores de rescate.

“La magnitud de la devastación en Venezuela deja una cosa clara: la respuesta de emergencia es solo el primer paso. Recuperarse de un desastre de esta magnitud requerirá años de inversión y apoyo”, escribió en su cuenta de X.

Horas después, la congresista elevó el tono de sus críticas y aseguró que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez estaría bloqueando la entrada de ayuda humanitaria y de equipos internacionales de rescate.

Los efectos económicos tras los potentes terremotos en Venezuela: esta es la estimación que hace EE.UU.

Esa publicación reforzó su cuestionamiento al manejo oficial de la emergencia y se enmarca en la posición crítica que ha sostenido durante años frente al chavismo.

La congresista insistió en que la comunidad internacional debe mantener el apoyo a las víctimas y advirtió que la recuperación del país demandará años de inversión y cooperación.