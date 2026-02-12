Política

Gustavo Petro reaccionó a la crítica que le lanzó Diosdado Cabello y que involucra a Maduro: “Se equivoca en un detalle”

El funcionario del régimen de Venezuela cuestionó al presidente colombiano en su programa ‘Con el mazo dando’.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 3:18 p. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a una pulla de Diosdado Cabello sobre propuesta de acciones militares conjuntas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a una pulla de Diosdado Cabello sobre propuesta de acciones militares conjuntas. Foto: Montaje Semana

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a una declaración hecha esta semana por el ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, quien le lanzó una aguda crítica.

El funcionario venezolano, en su programa Con el mazo dando, afirmó que la propuesta de desplegar operaciones conjuntas entre Colombia y Venezuela para la lucha contra el narcotráfico fue inicialmente planteada por el presidente Nicolás Maduro.

“Esta propuesta se la hizo el presidente Nicolás Maduro a Petro hace como un año exactamente, un año, y nunca dio respuesta, y ahora se va a Estados Unidos a decir que eso es idea de él. Hay gente rara en este mundo, gente muy rara en este mundo”, afirmó Cabello.

En respuesta, el presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció en su cuenta personal de X: “Diosdado tiene razón, pero se equivoca en un detalle. Hice la propuesta a Maduro de adelantar operaciones entre los dos países, Colombia y Venezuela, en la frontera para detener al ELN, cuando se congeló el diálogo con esa guerrilla, en el que Venezuela —al igual que Noruega— había participado como país garante desde el gobierno de Santos. Entre el ELN y el Estado colombiano nunca se acordó un cese al fuego”.

Petro agregó: “Además, invité a EE. UU., gobierno Biden, hablé con Macron y con Maduro para realizar un bloqueo naval en la ruta hacia Haití, con el fin de detener el flujo de narcotráfico hacia la isla, que proviene precisamente de cocaína transportada desde el Catatumbo. Ese flujo financia las bandas que destruyen Haití”.

También afirmó: “Y se equivoca Diosdado, sí hubo operación articulada del gobierno venezolano contra el ELN por el Zulia, y sí actuó el Ejército colombiano contra el ELN desde el lado de Tibú. La coordinación la logró el ministro de Defensa Velásquez con el general Padrino. La coordinación se debilitó del lado colombiano por la agudización de las relaciones de EE. UU. con Venezuela y el estado de guerra que se vivió”.

“No apoyé ninguna forma de invasión al país hermano, ni el bombardeo a Caracas, y creo que la acción contra el narcotráfico desde el punto de vista policial debe ser ya a nivel mundial y profundamente a nivel latinoamericano, del Caribe y americano. Por eso hemos constituido la coordinación de inteligencias policiales en Manaos, entre Brasil, Venezuela bajo el gobierno de Maduro, Ecuador, Perú y Colombia”, aseguró el mandatario colombiano.

Nicolás Maduro y Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro ha rechazado en varias ocasiones la intervención de EE.UU. en Venezuela. Foto: Getty Images / Presidencia

El presidente Gustavo Petro dijo que:

“Se adelanta una fuerte coordinación entre Ecuador y Colombia en el sur, y planteo que en Cúcuta se instale la coordinación de inteligencias entre Colombia y Venezuela; lo cual sería muy importante para liberar al campesinado colombo venezolano de grupos armados ilegales del narcotráfico.

“En el desarrollo de estas acciones, Colombia, Ecuador y Venezuela han realizado capturas de compradores masivos de cocaína en los tres países, en su mayoría ciudadanos de Albania en Europa.

“Por la sospecha que despiertan esas nacionalidades y la acción conjunta, dije que no existía un Cartel de los Soles, sino que se trataba de la Junta del Narcotráfico, una coordinación multinacional de mafias desarrollada en Dubái, la mayor compradora de cocaína en Colombia, en Zulia y Apure (Venezuela) y en Ecuador, en la frontera. El creador de la tecnología de submarinos proviene de esta Junta del Narcotráfico”.

Además, Petro explicó que esta organización habría logrado penetrar instituciones del Estado colombiano: “Ha logrado infiltrarse en la Policía y la Fiscalía. Soy yo quien pasó datos a la Fiscalía y a inteligencia policial para que comenzaran a investigar; extrañamente, no había información sobre la existencia de la junta. Por eso algunos de ellos han querido asesinarme”.

El mandatario agregó: “Le pedí al presidente Donald Trump la articulación más fuerte de nuestras inteligencias estatales para investigar este asunto. La captura de un submarino con 10 toneladas cerca de Azores, en Portugal, es fruto de esta coordinación. Este método es más eficaz y salva vidas. El submarino salió vacío de Unguía, Urabá, llegó a la desembocadura del Orinoco, donde lo cargaron con cocaína y tomó rumbo a Europa”.

Finalmente, señaló: “La cocaína debió ser transportada por el río Orinoco; su origen podría ser del centro de Colombia, llevada por vía aérea hasta Apure, Arauca o Vichada, y eso dirige la sospecha hacia sectores de la Junta del Narcotráfico. La coordinación de esta junta en Colombia se realiza desde Bogotá y Boyacá, y sería responsable de varios asesinatos de alto impacto en Bogotá y del caso del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena”.

Gustavo Petro reconoció fuerte golpe que sufrió la compra de vivienda en el país: “No es incertidumbre, es certeza”

“El asesinato del fiscal Pecci fue manejado con impunidad durante la administración de Barbosa y Marta Mancera; en esta última está siendo investigada y, presuntamente, dirigía una red de fiscales que colaboraba con el narcotráfico. Uno de estos casos involucra al director del CTI en Buenaventura, quien coordinaba la entrega de toneladas de cocaína hacia Europa”, manifestó Petro.

