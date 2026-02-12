Gustavo Petro reconoció fuerte golpe que sufrió la compra de vivienda en el país: “No es incertidumbre, es certeza”

Este jueves 12 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló de un tema que generó preocupación. Se trata del fuerte golpe que ha recibido la compra de vivienda.

Por medio de su cuenta de la red social X, reconoció que existe esa situación en el escenario económico, al mismo tiempo que expuso las razones:

“Lo dije expresa y previamente; lo que Valora Analitik llama incertidumbre no es incertidumbre, es certeza. El alza de la tasa de interés baja la compra de vivienda y sube arriendos”, indicó el jefe de Estado.

Además, lanzó una crítica al sector constructor del país, al vincularlo con la oposición a su administración:

“El gremio de los constructores de vivienda en la oposición no se da cuenta, y no apoya al Gobierno en llevar al Banco de la República a bajar las tasas de interés que, por el lado de los costos financieros trasladados por los empresarios al precio, donde pueden, llevan es a elevar la inflación.

La mayoría de la junta directiva del Banco de la República está equivocada, y es el único país de América que eleva la tasa de interés cuando caen en el mundo. Por eso Colombia desacelera su reducción inflacionaria a diferencia del resto de la OCDE”.

La junta del Banrepública comete un error mayúsculo, y yo me equivoqué nombrando a la recomendada de Ocampo. Puede ser que el próximo gobierno no caiga en manos vampirezcas y logre corregir el rumbo del banco hacia una economía mucho más sana.

El banco JP Morgan, en su propio estudio, a diferencia de los estudios, algo malos, que se hacen en Banrepública, demuestra que, aun con el salario vital, Colombia tiene una senda sólida de crecimiento de la ocupación laboral. Seguirá creciendo el trabajo, que es la fuente, con la naturaleza, de la riqueza de una nación”.

Y avanzó en el extenso mensaje:

“El mismo JP Morgan destruye la cantaleta diaria de pseudoexpertos y periodistas que no saben de economía en televisión. Bajar las tasas de intervención del Banco es lo más acertado que puede hacer Colombia para crecer con más equidad, producción y trabajo; eso lo ordenó como criterio una sentencia de la Corte Constitucional que desacata, y la actual Corte no recuerda, es por eso que el gerente de Banrepública falsea cuando dice que aplica la Constitución al subir la tasa de interés; está es debilitando el poder adquisitivo de la moneda y su confianza; reducir la tasa de intervención mejora las finanzas públicas, por eso endeudándonos en el exterior, para mejorar el perfil de la deuda a externa, hemos logrado bajar la deuda externa en relación al PIB, éxito de MinHacienda y el Gobierno, a pesar que la oposición grita que nos sobrendeudamos y derrochamos la deuda, y lo seguiremos haciendo este semestre que nos queda.

Ahora hay que hacerlo con la deuda interna que enriquece poderosísimos especuladores, algunos dueños de banco privado; la corte no ha permitido subirles los impuestos. A bajar la tasa de intervención del Banrepública y aumentará la compra de bienes inmuebles a crédito, entre ellas las casas y apartamentos nuevos” (sic).

Y fue concluyendo con la siguiente idea:

“Si sigue subiendo el Banrepública la tasa de interés, como hace el escorpión, se muerde la cola y hace subir los precios y bajar la inversión real. En todo el gobierno Duque, mantuvo la tasa real de intervención en negativo y, apenas subí al gobierno, mantuvo la tasa en positivo y creciendo. Eso es política, y muy pésima economía política, que es la economía científica. Poca ciencia económica y sí mucha crematística, que es la ideología de los negociantes.

Qué paradoja: fue en el gobierno de Duque que subió la inflación hasta su pico más alto, fue en mi gobierno que la bajamos sustancialmente al 5 %; la oposición, para esconder este gran éxito, se inventó la estupidez matemática de inflación acumulada, que siempre debería, para que fueran serios, comparar con salario mínimo acumulado en los últimos gobiernos” (sic).

También afirmó:

“La explicación de por qué la tasa de inflación se disparó con Duque y cayó en mi gobierno no está en la tasa de intervención del Banrepública, que es política; está en el precio de los alimentos. Con el COVID y la crisis de contenedores en el mundo y la guerra de Ucrania, el precio de los alimentos se disparó en Colombia; Duque no controló nada como buen neoliberal, y yo controlé insumos y aranceles y logré bajar la inflación de alimentos incluso a tasas negativas en algunos meses, por eso bajé la inflación promedio y lo seguiré haciendo si el clima me lo permite”.